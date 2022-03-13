Сирійців вербують для війни з Україною, переправляючи на літаках, про які розповідали «Схеми» – розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що у Сирії та Лівії вербують найманців для війни проти України. За даними розвідки, Росія відкрила центри вербування у Сирії на території, підконтрольній режиму Башара Асада. Після проходження підготовки, за даними ГУР МОУ, їх доправляють до Росії літаками Ту-134 і Ту-154. Раніше про перельоти цих літаків з Сирії до Росії розповідали «Схеми» (Радіо Свобода).



«Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази «Чкаловский», Московська область», – повідомило відомство на своїй фейсбук-сторінці.



«Протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого «Ополчення національної оборони» та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії. Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію і снайперську зброю», – додали у відомстві.

За інформацією розвідки, Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів.



Раніше «Схеми» повідомляли, що два літаки Повітряних сил РФ, два літаки 223-го льотного загону Міноборони РФ та один борт спеціального льотного загону «Росія» з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну здійснили шість вильотів у Сирію та назад. Згодом два літаки були помічені поблизу кордону з Україною, але зникли з радарів.



Відповідно до даних з сайту моніторингу повітряних суден FlightRadar, 1 березня літак Ту-134АК з бортовим номером RA-65992, який належить Повітряним силам РФ, вилетів з аеропорту поблизу міста Астрахань (Росія) і попрямував у напрямку Сирії, в район міста Латакія, де зник із радарів. Наступного дня, 2 березня, літак з’явився в повітряному просторі Сирії і повернувся до Москви.

3 березня цей же літак вилетів з Москви в напрямку російського міста Бєлгород. Бєлгородська область РФ межує з Харківською, Сумською та Луганською областями України. Того ж дня ТУ-134АК повернувся до Москви. Через день, 5 березня, цей же літак вилетів у напрямку російського Брянська та зник із радарів у Калузькій області. Брянська область межує з Чернігівською та Сумською областями України. Того ж дня ТУ-134АК повернувся до Москви.

Журналісти також звернули увагу на літак зі складу спеціального льотного загону «Росія» Ту-154 із бортовим номером RA-85843, який, за даними FlightRadar, також зробив декілька вильотів до Сирії після початку широкомасштабної війни Росії проти України.



І на літак – Ту-154Б-2 з бортовим номером RA-85586, який належить 223-му льотному загону Міноборони РФ. 24 лютого він вилетів із Москви в напрямку Сирії і того ж дня повернувся. Згодом, 1 березня, цей літак вилетів у напрямку міста Самара.



До цього видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія вербує сирійців для війни проти України. Видання зазначає, що російська влада шукає сирійців, які мають досвід вуличних боїв, сподіваючись, що це допоможе захопити Київ. Експерти припускають, що цей крок може вказувати на ескалацію бойових дій, йдеться в статті WSJ.

«Росія була ключовим союзником президента Сирії Башара Асада з моменту вступу в цей конфлікт – переважно шляхом участі російських збройних сил і завдання авіаударів. «Група Вагнера», яка прибула до Сирії невдовзі після того, як Росія вступила в конфлікт на боці режиму Асада, здійснювала допоміжні операції, такі як захоплення нафтових і газових родовищ та охорона іншої урядової інфраструктури, наприклад, аеропортів», – додає The Wall Street Journal.

Пізніше в інтерв’ю американському CNN речник Пентагону Джон Кірбі також повідомив, що Росія вербує іноземних найманців для війни в Україні.