ООН: в Україні через війну загинули щонайменше 564 цивільних, 982 поранені

В Україні від початку масштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 564 цивільних жителі, 982 – поранені, повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини. Це дані від 24 лютого до півночі 10 березня.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 11 березня.

УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, «особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

За повідомленням, це стосується, зокрема, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де є дані про «сотні випадків загибелі чи поранення цивільних осіб». «Вони підлягають подальшій верифікації і не включені до вищенаведеної статистики», – заявили в УВКПЛ ООН.

Там також додали, що збільшення цифр у цьому документі порівняно з цифрами попереднього дня відбулося не лише за рахунок нових випадків, що мали місце 10 березня – протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що сталися в попередні дні.

ООН 11 березня заявила, що з початку російського вторгнення 24 лютого з України втекли понад 2,5 мільйони людей, а ще два мільйони – стали внутрішньо переміщеними особами через війну.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.