ООН: доказів заявам Росії про біологічну зброю в Україні немає

ООН не має відомостей про будь-які програми з розробки в Україні біологічної зброї, заявила на засіданні Ради безпеки міжнародної організації 11 березня високий представник ООН із питань роззброєння Ідзумі Накаміцу.

На засіданні Ради безпеки наполягла Росія, яка раніше звинуватила США у розвитку таких програм. Постійний російський представник при ООН Василь Небензя 11 березня повторив непідкріплене доказами твердження про те, що в Україні за підтримки Міністерства оборони США діють лабораторії, які стосуються біологічної зброї. І Вашингтон, і Київ ці звинувачення відкидають.

У Сполучених Штатах не виключають, що Москва навмисно розповсюджує ці непідтверджені відомості – для власних біологічних або хімічних атак.

Як заявила 11 березня американська посланниця в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, у Вашингтоні глибоко стурбовані тим, що Росія могла скликати нараду як відволікаючий маневр – у рамках підготовки атаки в Україні. «Росія вже має досвід брехливих звинувачень інших країн у порушеннях, які чинить сама», – підкреслила Лінда Томас-Ґрінфілд.

Британська дипломатка Барбара Вудворд назвала твердження Москви «абсолютною дикою нісенітницею», додавши, що Росія «занурюється сьогодні в нові глибини», і Рада безпеки не повинна слідувати за нею.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про нібито експерименти в українських лабораторіях з метою створення «етнічно-орієнтованої» біологічної зброї. Його відомство разом із Міноброни Росії стверджувало, що російські військові начебто знайшли лабораторії, де Україна за підтримки США створювала біологічну зброю.

Білий дім і Держдепартмент США заперечили існування таких лабораторій і застерегли, що Росія сама може вдатися до хімічної або біологічної зброї проти України.

Президент США Джо Байден 11 березня попередив, що Росія «зазнає величезних збитків» у разі застосування хімічної зброї, додавши, що будь-яке пряме зіткнення Росії і НАТО може спровокувати Третю світову війну.