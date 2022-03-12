Під санкціями США опинилися родичі Пєскова, депутати Держдуми та очільники ВТБ-банку

Міністерство фінансів США розширило список запроваджених через вторгнення в Україну санкцій проти Росії.

Так, до списку санкцій потрапила родина речника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова (сам він вже під санкціями – ред.) – дружина Тетяна Навка та діти – Микола і Ліза Пєскови.

Санкції також розширено щодо російського бізнесмена Віктора Вексельберга, статки якого перевищують 6 млрд дол. Йдеться про блокування його активів, в тому числі літака і яхти. Загальна сума підсанкційного майна Вексельберга становить 180 млн дол.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив і про санкції проти 12 членів Держдуми Росії, «які керували процесом щодо визнання так званих Донецької та Луганської народних республік». Це Юрій Афонін, Євген Безсонов, Леонід Калашніков, Володимир Кашин, Микола Коломейцев, Олексій Куринний, Іван Мельников, Дмитро Новіков, Микола Осадчий, Казбек Тайсаєв, Геннадій Зюганов, а також спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Мінфін США також оголосив про внесення до списків санкцій десяти членів правління ВТБ – банку, другого за величиною російського банку. Під санкції, зокрема, потрапили Ольга Дергунова, Вадим Кулик, Валерій Лук’яненко, Анатолій Печатников, Наталія Кортікс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський, Дмитро П’янов та Юрій Андресов.

Включення в списки санкцій передбачає заморожування нерухомості та активів у США, будь-яких фінансових операцій, в тому числі купівлю товарів, надання послуг, що проходять через США. Санкції автоматично поширюються на компанії, якщо фігурант списку володіє в них часткою у більш ніж 50%.

У Мінфіні пояснили, що розширення санкцій є заходом у відповідь на «нелюдське та протиправне» рішення Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».