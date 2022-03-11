Путін «готує теракт» на ЧАЕС – ГУР

Президент Росії Володимир Путін віддав наказ про підготовку «теракту» на Чорнобильській атомній електростанції, відповідальність за який хочуть перекласти на українську армію, заявляє Головне управління розвідки України.

За його інформацією, за вказівкою Олександра Лукашенка на територію ЧАЕС уже зайшли «білоруські спеціалісти», серед яких, під виглядом атомників, є «російські диверсанти», які і будуть організовувати теракт.

«У районі аеропорту «Антонов» у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС», – наголошують у ГУР.

У Головному управлінні розвідки зазначають, що наразі Чорнобильська атомна електростанція повністю відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та знеструмлена, а російські війська відмовилися надати доступ до ЧАЕС українським спеціалістам.

Російська і білоруська сторони ситуацію наразі не коментували.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російські війська створили загрозу транспортуванню газу в Україні та Європі, а також захопили два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС Офіс генпрокурора раніше відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

У Службі безпеки України раніше також повідомили, що Росія всерйоз розглядає можливіть підірвати склади аміаку на Харківщині, звинувативши у цьому ЗСУ.

Про ймовірність застосування Росією хімічної або біологічної зброї застерегли США, а також президент України Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».