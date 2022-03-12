Війська РФ призупинили наступ на Київ, але від намірів оточити столицю не відмовилися – Жирнов

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов за підсумками попередньої доби зазначив, що наразі війська РФ призупинили наступальні дії на Київ, але від намірів оточити столицю не відмовилися.

«Наразі противник призупинив наступальні дії на Київ, але від своїх намірів оточити столицю не відмовився. Ворог деморалізований та не має достатньо сил та засобів для наступу. Оборона Києва активна та змушує противника постійно нести втрати та перегруповуватися. Натомість від безсилля та злоби він продовжує варварські бомбардування наших міст», – сказав Жирнов.

Він зазначив, що «складними, але контрольованими» напрямками залишаються Житомирський та Вишгородський.

«Ми продовжуємо встановлювати блокпости, обладнувати опорні пункти, мінувати місцевість, обʼєкти на околицях та у місті», – розповів голова військової адміністрації Києва.

Він також попросив киян не ігнорувати повітряної тривоги.

«Вчасно займайте укриття, надавайте допомогу тим, хто її потребує. Ми дали зрозуміти ординцям, що столиця їм не під силу», – сказав Жирнов.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.