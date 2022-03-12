Генштаб: від початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група військ РФ втратила боєздатність

Від початку масштабного вторгнення Росії 31 батальйонно-тактична група її армії, що діяла на території України, втратила боєздатність, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

«За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил РФ, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону. Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву», – заявили у Генштабі вранці 12 березня.

За повідомленням, у 17-у добу протистояння російським загарбникам сили оборони України «стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках».

«Противник у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений і намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах. На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті – ворог суттєво зменшив темпи просування», – заявили у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ напередодні повідомили, що за останню добу російська армія втратила внаслідок бойових дій в Україні 266 осіб особового складу. Окрім того, за даними Генштабу, російські військові також втратили за добу 18 танків, 60 ББМ (бойових броньованих машин), дві одиниці артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО.

Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого до 11 березня, за повідомленням, орієнтовно склали понад 12 тисяч осіб, 353 танків, 1165 бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 РСЗВ, 31 засоби ППО, 57 літаків, 83 гелікоптерів, три кораблі/катери.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.