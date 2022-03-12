США ввели санкції проти компаній РФ і фізосіб за підтримку ракетної програми КНДР

США запровадили санкції проти двох російських фізичних та трьох юридичних осіб за їхню підтримку ракетної програми Північної Кореї.

Про санкції було оголошено після того, як КНДР нещодавно провела два запуски міжконтинентальної балістичної ракети.

Мінфін США, зокрема, вніс до санкційного списку Олександра Гаєвого, Олександра Часовнікова, а також команії «Аполлон», Zeel-M та «РК Бриз».

«КНДР продовжує запускати балістичні ракети, що є кричущим порушенням міжнародного права, створюючи серйозну загрозу глобальній безпеці», – заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі із тероризмом та фінансовій розвідці Браян Нельсон.

У США нинішні санкції проти фізичних і юридичних осіб в Росії назвали відповіддю на їхню допомогу КНДР у придбанні компонентів для балістичних ракет, розробкою яких КНДР займається, порушуючи численні резолюції Ради безпеки ООН.