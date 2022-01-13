США запровадили санкції проти КНДР за запуск ракет. До списку потрапила російська компанія

Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо шести громадян Північної Кореї, одного росіянина й однієї російської компанії, звинувативши їх у постачанні продукції з Росії та Китаю для потреб збройних програм Пхеньяна.

До такого кроку США вдалися після появи повідомлень про нові ракетні випробування в КНДР, включаючи два запуски за останній тиждень.

«Сьогоднішні рішення – частина зусиль США, спрямованих на те, щоб не допустити розвитку Пхеньяном програм зі створення зброї масового ураження і випробування балістичних ракет», – заявив заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки і боротьби з тероризмом Браян Нельсон. Він зазначила, що КНДР продовжує використання представників за кордоном для незаконного доступу до товарів для зброї.

Нові санкції торкнулися, зокрема, росіянина Романа Аларя і російської компанії «Парсек» – із формулюванням «за сприяння розповсюдженню зброї масового ураження та засобів її доставки». Наголошується, що компанія «Парсек» зареєстрована у Москві.

Також обмежувальні заходи запроваджуються щодо громадян КНДР, пов’язаних із Другою північнокорейською академією природничих наук (SANS). Один із них, як зазначається, живе у Владивостоці та відповідає за доставку телекомунікаційного обладнання з Росії. Четверо північнокорейців із «чорного списку», пов’язані з SANS, проживають на території Китаю.

Санкції передбачають заборону на транзакції або ведення справ з особами, що потрапили до списку, для громадян США та американських компаній.

США також наполягають на тому, щоб Рада безпеки ООН ввела додаткові санкції проти Північної Кореї після серії запусків ракет.

Посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд повідомила у твітері, що США пропонують санкції ООН після того, як Північна Корея здійснила «шість запусків балістичних ракет з вересня 2021 року, кожен із яких порушував резолюції Ради безпеки ООН».

Рада безпеки ООН вперше запровадила санкції проти Північної Кореї після її першого ядерного випробування в 2006 році і посилювала їх у відповідь на подальші ядерні випробування і все більш складну програму балістичних ракет.

У 2021 році КНДР заявляла, що успішно протестувала новий тип балістичної ракети підводних човнів, крилату ракету великої дальності, снаряди, що запускалися з бойових залізничних комплексів, а також те, що було названо «гіперзвуковою ракетою».

Всі ці твердження звучали на тлі переговорів щодо північнокорейської ядерної програми, що зайшли в глухий кут після зриву переговорів між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.