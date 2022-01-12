Кім Чен Ин стежив за запуском гіперзвукової ракети в КНДР – державні ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробувальним запуском гіперзвукової ракети і повторив свій заклик до посилення стратегічних військових сил країни, повідомляють державні ЗМІ 12 січня.

Після перегляду випробування 11 січня Кім закликав вчених «ще більше прискорити зусилля з постійного нарощування стратегічних військових м’язів країни як за якістю, так і за кількістю і подальшої модернізації армії», повідомляє офіційне інформаційне агентство KCNA.

Ракета вразила «встановлену ціль у воді на відстані 1000 [кілометрів]», – повідомили в KCNA.

Це було друге випробування гіперзвукової ракети менш ніж за тиждень, воно відбулося на тлі обіцянки Кіма підтримувати армію передовими технологіями в той час, коли переговори про денуклеаризацію Корейського півострова заморожені.

На фото, розміщених на сайті офіційної газети владної Робітничої партії Rodong Sinmun, Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети з мобільного оглядового майданчика.

Запуск ракети викликав засудження з боку США і Європейського союзу, які назвали його таким, що порушує численні резолюції Ради безпеки ООН і становить «загрозу міжнародному миру та безпеці».

Запуск був третім випробуванням гіперзвукової плануючої ракети в КНДР на сьогоднішній день. Перший відбувся у вересні, а другий – минулого тижня.

Військові Південної Кореї заявили, що за попередніми оцінками, ракета пройшла понад 700 кілометрів до максимальної висоти 60 кілометрів з максимальною швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку (12 348 км/год).

Швидкість і маневреність гіперзвукових ракет ускладнюють їх відстеження та перехоплення.

Росія, США і Китай раніше заявили, що успішно випробували гіперзвукові ракети.