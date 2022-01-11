Північна Корея запустила балістичну ракету – військові

Північна Корея, ймовірно, запустила балістичну ракету в море біля свого східного узбережжя, повідомили військові Японії та Південної Кореї.

Ранковий запуск 11 січня відбувся у той час, як Рада безпеки ООН провела засідання в Нью-Йорку, щоб обговорити випробування, які Пхеньян провів минулого тижня. За даними КНДР, тоді йшлося про запуск гіперзвукової ракети.

Військові чиновники Південної Кореї поставили під сумнів, чи дійсно Пхеньян запустив гіперзвукову ракету, вказавши, що його заяви були «перебільшеними».

Шість країн у Раді безпеки ООН, включаючи Сполучені Штати та Японію, 10 січня закликали Північну Корею «утриматися від подальших дестабілізуючих дій... і брати участь у змістовному діалозі щодо спільної мети – повної денуклеаризації».

У 2021 році Північна Корея заявила, що успішно випробувала новий тип балістичної ракети, що запускається з підводного човна, крилатої ракети великої дальності, зброї, що запускається з поїзда, і того, що вона описала як гіперзвукову боєголовку.

Повідомлення про випробування надходять на тлі зупинки ядерних переговорів Вашингтона і Пхеньяна після зриву переговорів між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.