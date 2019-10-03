Північна Корея заявляє про успішне випробування нової балістичної ракети

Північна Корея заявляє, що успішно запустила з підводного човна нову балістичну ракету. Про це 3 жовтня повідомляє державне агентство новин KCNA.

Метою запуску, що відбувся 2 жовтня, є «стримування зовнішніх загроз і посилення самооборони».

За повідомленням, північнокорейський лідер Кім Чен Ин «надіслав теплі привітання» вченим, які проводили випробування.

Про запуск ракети в КНДР напередодні повідомляли Південна Корея і Японія, які засудили дії Пхеньяна.

За даними Японії, ракета досягла її виключної економічної зони.

Запуск відбувся через день після того, як Північна Корея оголосила про відновлення переговорів зі США.

Сполучені Штати Америки 2 жовтня закликали Пхеньян «відмовитися від провокацій».

Це був дев’ятий запуск ракет у КНДР від червня, коли президент Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели зустріч і заявили про намір відновити переговори на робочому рівні про денуклеаризацію.

Лише в серпні Північна Корея здійснила п’ять запусків ракет.

Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї, не просунулися вперед від лютого, коли Трамп зустрівся з Кімом у В’єтнамі.