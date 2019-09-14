США запровадили санкції проти хакерів, фінансованих Північною Кореєю

Міністерство фінансів США оголосило про санкції, запроваджені проти північнокорейських хакерських груп, фінансованих державою.

У заяві міністерства вказано, що об’єктом санкцій стають три групи, які організували кібератаки в інтересах незаконної збройної і ракетної програм КНДР.

За даними влади США, йдеться про групи Lazarus Group, Bluenoroff і Andariel.

«Ми будемо посилювати свої санкції і сприяти посиленню санкцій ООН проти Північної Кореї і будемо працювати з міжнародною спільнотою для покращення кібербезпеки фінансових мереж», – заявив високопоставлений чиновник міністерства Сігал Манделкер.

Lazarus Group була створена Пхеньяном ще в 2007 році. Вона неодноразово здійснювала кібератаки на урядові, військові, фінансові структури. Повідомляє Міністерство фінансів США. Цю організацію вважають причетною до атаки віруса-вимагача WannaCry 2.0, відповідальність за яку в грудні 2017 року США, Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія публічно поклали на Пхеньян.

КНДР свою причетність заперечувала.

У цілому атака WannaCry 2.0 торкнулася щонайменше 150 країн світу і призвела до блокування близько 300 000 комп’ютерів.

Як повідомляє Міністерство фінансів США, саме Lazarus Group також організувала в 2014 році атаки на компанію Sony Pictures Entertainment.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин домовились 30 червня відновити переговори про денуклеаризацію Корейського півострова, які зупинилися після їхньої невдалої лютневої зустрічі.

Тоді Трамп відкинув вимогу лідера Північної Кореї щодо скасування санкцій в обмін на часткове ядерне роззброєння.

Незважаючи на неодноразові заяви США, переговори ще не відновилися.

Північна Корея провела кілька ракетних випробувань за останні місяці відтоді, як Трамп востаннє говорив із Кімом у червні.