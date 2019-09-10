Північна Корея запропонувала відновити ядерні переговори зі США і запустила нові ракети

Північна Корея запустила в море дві ракети 10 вересня, через кілька годин після того, як запропонувала відновити ядерні переговори зі США.

Південнокорейські військові заявили, що ракети були запущені з провінції Південний Пхеньян поблизу столиці, Пхеньяна, і пролетіли над територією всієї країни, перш ніж впасти у море біля східного узбережжя.

За кілька годин до цього у Міністерстві закордонних справ Північної Кореї заявили, що Вашингтон має продемонструвати новий підзхід до переговорів із Пхеньяном і виступити з новими прийнятними пропозиціями.

Президент США Дональд Трамп назвав цю заяву КНДР «цікавою».

Пізніше представник адміністрації Трампа заявив, що Вашингтону відомо про запуск ракет із Північною Кореєю.

Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин домовились 30 червня відновити переговори, які зупинилися після їхньої невдалої лютневої зустрічі.

Тоді Трамп відкинув вимогу лідера Північної Кореї щодо скасування санкцій в обмін на часткове ядерне роззброєння.

Незважаючи на неодноразові заяви США, переговори ще не відновилися.

Північна Корея провела кілька ракетних випробувань за останні місяці відтоді, як Трамп востаннє говорив із Кімом у червні.