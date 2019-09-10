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10 Вересень 2019, Київ 08:00
Новини | Міжнародні

Північна Корея запропонувала відновити ядерні переговори зі США і запустила нові ракети

Північна Корея провела кілька ракетних випробувань за останні місяці відтоді, як Трамп востаннє говорив із Кімом у червні (на фото запуск 31 липня 2019 року)

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Північна Корея запустила в море дві ракети 10 вересня, через кілька годин після того, як запропонувала відновити ядерні переговори зі США.

Південнокорейські військові заявили, що ракети були запущені з провінції Південний Пхеньян поблизу столиці, Пхеньяна, і пролетіли над територією всієї країни, перш ніж впасти у море біля східного узбережжя.

За кілька годин до цього у Міністерстві закордонних справ Північної Кореї заявили, що Вашингтон має продемонструвати новий підзхід до переговорів із Пхеньяном і виступити з новими прийнятними пропозиціями.

/**/ /**/ /**/ Державний секретар США Майк Помпео
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Помпео запропонував «більше креативу» в переговорах США і КНДР

Президент США Дональд Трамп назвав цю заяву КНДР «цікавою».

Пізніше представник адміністрації Трампа заявив, що Вашингтону відомо про запуск ракет із Північною Кореєю.

Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин домовились 30 червня відновити переговори, які зупинилися після їхньої невдалої лютневої зустрічі.

Тоді Трамп відкинув вимогу лідера Північної Кореї щодо скасування санкцій в обмін на часткове ядерне роззброєння.

Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю
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Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю

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Незважаючи на неодноразові заяви США, переговори ще не відновилися.

Північна Корея провела кілька ракетних випробувань за останні місяці відтоді, як Трамп востаннє говорив із Кімом у червні.

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