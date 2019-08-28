Болтон розповів, коли може відбутися зустріч Трампа з лідером Ірану

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з лідером Ірану Хасаном Роугані, коли «іранський режим буде готовим говорити», заявив радник американського президента з питань нацбезпеки Джон Болтон в інтерв’ю українській службі Радіо Свобода.

«Думка про те, що Іран мав би отримати якісь відчутні економічні переваги тільки за те, що перестане робити те, чого взагалі не мав би робити, – це просто не годиться. Якщо є всеосяжна угода, то, звичайно, санкції будуть зняті. Коли іранський режим буде готовий говорити про це, тоді й буде зустріч», – розповів Болтон.

Він нагадав, що Трамп ще під час перебігу виборчої кампанії 2016 року говорив про готовність зустрітися з Роугані, лідером КНДР Кім Чен Ином, президентом Росії Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзиньпінем.

«Він іде на переговори, на укладення домовленостей. Але такі переговори не означають для президента Трампа зміни його позицій. І, я думаю, якщо поглянути на те, що казав президент Трамп про іранську ядерну угоду, яку він назвав найгіршою угодою в історії американської дипломатії, і цей погляд, на мою думку, більш ніж достатньо підтверджений фактами, – що він не буде робити тих самих помилок, які зробив президент [Барак] Обама», – зазначив Болтон.

Перед самітом «Групи семи» у французькому Біарріці президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом у намаганні зрушити з місця американо-іранський діалог. Макрон висловив сподівання, що «в найближчі тижні, ґрунтуючись на цих переговорах, нам вдасться провести переговори» між президентами США та Ірану.

У відповідь президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Тегеран не поновить діалог зі Сполученими Штатами, поки Вашингтон не скасує всі санкції.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.