«Група семи» демонструє єдність попри розбіжності

Президент США Дональд Трамп пропустив нараду з приводу зміни клімату та біорізноманіття, в якій взяли участь інші світові лідери в G7 в понеділок. Для оглядачів це було ще однією ознакою того, що американський уряд не вважає глобальну загрозу пріоритетною. Готуючи заключний документ, уряд Франції, країни, яка приймала самміт «Групи семи» в місті Біарріц, наголосив, що переговори відбулися успішно попри розбіжні між учасниками у таких питаннях як торгова війна з Китаєм, як діяти щодо Ірану, стосовно загроз від Північної Кореї і того, чи варто повертати Росію до групи семи найбільш розвинутих країн світу.

Перед закриттям нарад G7 у Франції, глави цих країн зібралися, щоб поговорити про зміни клімату та що можна зробити для подолання потепління нашої планети. Дональд Трамп на зустріч не пішов.

«Президент запланував зустрічі та двосторонні зустрічі з Німеччиною та Індією, тому замість нього присутній вищий член адміністрації», – заявила прес-секретар Стефані Гришам, пояснюючи відсутність Трампа.

Провівши зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президент США заявив, що існує «прекрасна єдність» у питанні іранської кризи.

У заключному документі, підготовленому урядом Франції, не виключаються дискусії щодо Амазонії та змін клімату, але натомість наголошується а спільних поглядах у питаннях торгівлі, Ірану, Україні та Лівії.

Лідери G7 бажають наголосити на єдності та позитивному дусі своїх дебатів

«Лідери G7 бажають наголосити на єдності та позитивному дусі своїх дебатів», – йдеться у документі.

Росія

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в понеділок лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення Росії на саміт G7 наступного року в Сполучених Штатах.

На самміті президент Трамп ще раз наголосив на необхідності повернути Росію до складу «Групи семи». За словами Трампа, він сам би запросив президента Володимира Путіна, але «він є гордий чоловік», тож Трамп не впевнений, чи Путін би повернувся до клубу, з якого, за словами Трампа, його «викинув» президент Обама, бо той його «перехитрив».

За словами Трампа, у справі повернення Росії до G7 «робота триває».

Але президент Європейської ради Дональд Туск, який представляв на саміті 28 країн-членів ЄС, сказав у суботу, що зараз з’явилося ще більше причин виключити Росію, ніж було 2014 року, коли Москву вигнали з тодішньої G8 за захоплення українського Криму.

Серед нових прикладів він назвав «російську провокацію в Азовському морі», нагадавши про захоплення українських кораблів та військових моряків, яких Росія утримує досі.

Минулого тижня Німеччина та Велика Британія також відкинули ідею повернення Росії до групи.

Британська газета The Guardian, посилаючись на власні дипломатичні джерела, у понеділок 26 серпня написала, що через Росію Трамп посварився з лідерами країн «Групи семи». Ті наполягали, що саміт є «спільнотою ліберальних демократій», до якої Путін не належить.

Україна

Франція та Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт у нормандському форматі, щоб досягти конкретних результатів.

Іран

Президент Макрон запропонував на саміті кроки, спрямовані на зниження напруженості у Перській затоці, зокрема часткове скасування американського нафтового ембарго стосовно Ірану у відповідь на виконання Тегераном угоди 2015 року, яка обмежує іранські ядерні програми.

Трамп відмовився від протистояння щодо Ірану в понеділок, через день після того, як президент Франції Еммануель Макрон приголомшив інших лідерів, запросивши міністра закордонних справ Ірану до Біарріца на переговори щодо протистояння між Вашингтоном і Тегераном.

Трамп сказав журналістам, що вони не вірно потрактували його реакцію на візит Мохаммеда Джавада Заріфа в кулуари саміт. За словами Трампа, хоча він думав, що це занадто рано для зустрічі, він не заперечує проти не в принципі.

Трамп заперечив, що він хоче «зміни режиму в Ірані». І наполягав, що бажає Ірану лише добра. «Ми хочемо зробити Іран знову багатим, нехай вони будуть багатими, нехай їм буде добре», – заявив Трамп.

Китай

Згідно з заключним документом, G7 підтверджує існування та важливість китайсько-британської декларації про Гонконг від 1984 року та закликає уникати насильства.

У питаннях торгівлі, Китаю, з яким США ведуть «торгову війну», Трамп запропонував примирення. Ще в п’ятницю країни говорили про чергове взаємне підвищення мит, але вже в понеділок Трамп сказав, що влада КНР висловила готовність продовжувати «спокійні» консультації з цієї проблеми, і Вашингтон вітає цей крок.