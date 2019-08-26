Президента України можуть запросити на саміт «Групи семи» (світова преса)

Французьке видання Le Figaro розглядає можливість повернення Росії до групи найпотужніших держав світу. Ірландський часопис The Irish Times наголошує, що за нинішніх обставин поновне надання членства Росії у «Групі восьми» не виглядає реалістичним. Міжнародна агенція новин Reuters пише про пропозицію голови Європейської Ради Дональда Туска запросити президента України на саміт групи семи найрозвиненіших країн світу.

Французький часопис Le Figaro друкує статтю «ЄС виступає проти повернення Росії до «Групи восьми».

Паризьке видання зазначає, що ЄС висловив свою незгоду з пропозицією президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до групи восьми найрозвиненіших країн світу, відомої як «Група восьми».

Газета посилається на заяву неназваного чільного посадовця ЄС. Французьке видання нагадує, що буквально напередодні проведення щорічної зустрічі лідерів G7 у французькому місті Біаррітц, американський президент заявив, що можливо матиме сенс знову включити Росію до клубу найпотужніших держав світу, з якого Москву було виключено 2014 року за анексію українського Криму та підтримку проросійських сепаратистів на сході України.

Паризький щоденник додає, що президент Трамп сказав, що «Група семи» насправді має бути «Групою восьми», тому що нібито багато з того, про що точаться дискусії на зустрічах лідерів найрозвиненіших країн світу, торкається Росії у той чи інший спосіб.

Той таки неназваний чільний посадовець ЄС, як пише Le Figaro, заявив, що для ЄС ті причини, які стали ключовими для виведення Росії з цього елітного клубу країн, залишаються актуальними і сьогодні.

За словами європейського високопосадовця, поновне запрошення Москви і перетворення цього клубу на «Групу восьми» світових потуг може розглядатися як ознака слабкості, а також рішенням, яке може мати контрпродуктивний вплив.

Втім, паризьке видання нагадує, що президент Франції Емманюель Макрон, чия країна цього року має президентство у G7, зі свого боку вирішив, що загалом було б доцільно знов прийняти Росію до клубу найпотужніших держав, водночас виключивши повернення Москви до «Групи восьми» без виконання жодних умов. Президент Макрон наголосив, що подібне повернення було б стратегічною помилкою і запровадженням повної безкарності.

Переклад твіту: «ЄС виступає проти повернення Росії до «Групи восьми»:

Ірландський часопис The Irish Times також заторкує питання можливого повернення Росії до «Групи восьми». Дублінське видання пише, що Україна доволі серйозно спирається на підтримку США у ході вже п’ятирічного збройного конфлікту з Росією, але навіть за умов цього, новий президент України Володимир Зеленський засудив пропозицію президента Трампа про повернення Росії до «Групи восьми».

Ірландська газета наводить слова Зеленського з його послання у соціальній мережі Facebook. Президент України зазначає, що з березня 2014 року, коли було призупинено членство Росії у «Великій вісімці», нічого не змінилося. Зеленський пише, що Крим і надалі перебуває під російською окупацією, а бойові дії і далі тривають на Донбасі, що призвело до загибелі 13 тисяч людей і появи 1,6 мільйона переміщених осіб.

The Irish Times додає, що повернення окупованого Криму, завершення бойових дій на Донбасі і звільнення понад 100 політичних в’язнів, а також українських моряків, утримуваних Кремлем, постане реальним і серйозним сигналом цілому світу, що Росія знов готова посісти своє місце у високих дипломатичних колах.

Водночас дублінська газета пише, що президент Трамп заявив, що Росія «перехитрила» його попередника Барака Обаму щодо Криму, проте інші лідери країн, що входять до «Групи восьми», вважають неприйнятним простягати оливкову гілку Москві.

Ірландське видання також нагадує читачам, що у телефонній розмові українського президента з британським прем’єром Борисом Джонсоном було цілком погоджено підхід, що за умов подальшої російської агресії в Україні, окупації Криму і невиконання Москвою Мінських угод, повернення Росії до групи найпотужніших країн світу не є можливим.

На додаток, як вказує часопис, під час переговорів з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, британський прем’єр Джонсон заявив, що не бачить причин для повернення Росії, беручи до уваги дії Москви в Україні, а також спроби отруїти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля на терені Великої Британії.

Переклад твіту: «Україна і союзники з ЄС налаштовані проти пропозиції Трампа повернути Росію до групи найпотужніших країн світу»:

Тієї самої теми стосується і матеріал агентства Reuters, який має назву «Дональд Туск бачить навіть більше причин для того, аби тримати Росію поза межами «Групи семи».

Агенція пише, що голова Європейської Ради Дональд Туск відкинув пропозицію президента США щодо попернення Росії до «Групи семи». Туск наголосив, що за жодних обставин ЄС не погодиться з логікою президента Трампа, що, мовляв, російська анексія українського Криму була частково виправдана і варто з цим змиритися.

Агенція далі нагадує, що попередньо Німеччина, Франція і Британія також відкинули думку щодо повернення Москви до клубу найпотужніших держав світу. Reuters додає, що бойові дії і надалі тривають на Донбасі, щоправда з низькою інтенсивністю, тоді як мирний процес за посередництва Парижа та Берліна помітно забуксував.

Reuters далі зазначає, що на думку Туска, з’явились нові причини для подальшого утримування Москви за межами «Великої сімки», як от російська провокація в Азовському морі. Мається на увазі утримування під вартою у Росії групи українських моряків.

Натомість Туск висунув думку що краще запросити на наступний саміт «Групи семи» президента України, аніж повертати Росію. Агенція завершує, нагадуючи, що президент Трамп позитивно висловлювався щодо президента Росії Володимира Путіна попри критику країн Заходу послужного списку російського керівника.

Загалом розбіжності у трактуванні відносин з Москвою поміж країн-членів «Групи семи» постають одним з моментів, який створює напруження поміж західних союзників, зазначає агентство.

Переклад твіту: «Туск бачить навіть більше причин аби тримати Росію поза «Групою семи»: