Північна Корея запустила нові ракети – перед відновленням переговорів зі США

Північна Корея 2 жовтня запустила щонайменше одну, ймовірно, балістичну ракету біля свого східного узбережжя, яка, за даними Японії, досягла її виключної економічної зони.

Як заявила влада Південної Кореї, ракету могли випустити із підводного човна.

Південна Корея заявила, що ракета, яку вона виявила, пролетіла 450 кілометрів і досягла висоти 910 кілометрів.

Запуск відбувся через день після того, як Північна Корея оголосила про відновлення переговорів зі США.

Сполучені Штати Америки 2 жовтня закликали Пхеньян «відмовитися від провокацій».

Це був дев’ятий запуск ракет у КНДР від червня, коли президент Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели зустріч і заявили про намір відновити переговори на робочому рівні про денуклеаризацію.

Лише в серпні Північна Корея здійснила п’ять запусків ракет.

Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї, не просунулися вперед від лютого, коли Трамп зустрівся з Кімом у В’єтнамі.