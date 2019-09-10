Комітет захисту журналістів назвав 10 країн із найбільшою цензурою

Туркменистан, Іран і Білорусь стали одними з 10 режимів, які найжорсткіше цензурують ЗМІ, йдеться у доповіді Комітету захисту журналістів (CPJ).

Очолює список країн із найжорсткішою цензурою Еритрея, за нею йде Північна Корея. У цих країнах ЗМІ «служать рупором держави, а будь-яка незалежна журналістика ведеться із заслання», йдеться у звіті.

«Ці 10 країн зневажають міжнародний стандарт, забороняючи чи жорстко обмежуючи незалежні засоби масової інформації ... Самоцензура є всепоглинаючою», – заявляють у КЗЖ.

Країни, перелічені у списку, «використовують комбінацію тактик, таких як переслідування і вибіркове затримання, а також стеження і хакерські атаки, щоб заглушити незалежну пресу».

До десяти найбільших переслідувачі ЗМІ, за версію CPJ, також належать Саудівська Аравія, Китай, В’єтнам, Екваторіальна Гвінея і Куба.