Трамп: Болтон помилявся у питаннях КНДР і Венесуели

Президент США Дональд Трамп 11 вересня розповів журналістам причини звільнення свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона.

Трамп, зокрема, різко розкритикував пропозиції Болтона щодо політики стосовно Північної Кореї та Венесуели. Він також заявив, що позиція Болтона часто не збігалася з іншими представниками адміністрації.

Президент нагадав про пропозицію Болтона керівництву Північної Кореї відмовитися від ядерної зброї без будь-яких попередніх умов, заявивши, що розуміє різку реакцію північнокорейського лідера Кім Чен Ина на цю пропозицію. Заходи, запропоновані Болтоном, також, за словами Трампа, не привели до падіння режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі. Саме колишній радник з національної безпеки частіше за інших представників адміністрації США виступав з венесуельської проблематики в соцмережах, заявляючи про повну підтримку Вашингтоном опонента Мадуро Хуана Гуайдо. Болтон також виступав проти будь-якого пом’якшення санкцій щодо Ірану. Цю ідею було запропоновано, щоб підготувати ґрунт для можливої зустрічі президентів США і Ірану.

Росію, яку Болтон в якості радника з національної безпеки також неодноразово відвідував, Трамп не згадав.

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона 10 вересня. Ім’я свого нового радника з питань нацбезпеки Трамп пообіцяв назвати наступного тижня.

Болтон працював радником Трампа з березня 2018 року.