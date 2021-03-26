Північна Корея випробовує ракети і Байдена

Північна Корея офіційно підтвердила, що здійснила ракетне випробування, яке зауважили у світі попереднього дня. За твердженням Пхеньяну, дві запущені ракети є «новими тактичними керованими ракетами нового типу». Коментатори майже одноголосно говорять: цей перший ракетний пуск за час приходу до влади у США Джо Байдена є випробуванням не стільки ракети, скільки нового президента США.

Як мовиться в офіційному повідомленні, яке оприлюднили північнокорейські державні засоби інформації, випробувана 25 березня «нова тактична керована ракета нового типу» має боєголовку з «поліпшеною» до 2,5 тонн вагою, при цьому збережена основна технологія раніше розроблених таких ракет. Як стверджує Пхеньян, дві запущені того дня ракети «точно влучили у вказану ціль» на відстані 600 кілометрів у морі на схід від узбережжя.

Пуски ракет зауважили 25 березня – за кілька годин до початку першої пресконференції Джо Байдена на посаді президента США. Це для Пхеньяну вже давня традиція: зустрічати кожного нового президента Сполучених Штатів ракетним чи й ядерним випробуванням.

За словами фахівців, запущені були балістичні ракети – а розробка і випробування таких озброєнь заборонені Північній Кореї резолюціями Ради безпеки ООН.

Наприкінці минулого тижня Пхеньян уже запускав ракети – але тоді йшлося про крилаті ракети, які для нього не заборонені. Із приводу того пуску Байден заявляв, що не вважає його за провокацію.

США готові до відповіді на порушення Пхеньяну

А коли Байдена запитали на нинішній пресконференції, чи Північна Корея є для нього головним зовнішньополітичним пріоритетом, він відповів ствердно.

«Ми консультуємося з нашими союзниками і партнерами», – сказав він про реакцію США на пуск балістичних ракет.

«І якщо вони вирішать піти на ескалацію, ми дамо належну відповідь. Але я також готовий і до деякої форми дипломатії – але вона має бути обумовлена досягненням кінцевого результату ядерного роззброєння», – сказав Байден про Північну Корею.

США вже звернулися з приводу випробування до санкційного комітету Ради безпеки ООН, який наглядає за санкціями проти Пхеньяну. Його засідання відбудеться за зачиненими дверима пізніше 26 березня.

Перегляд політики Трампа і відповідь Пхеньяну

Нинішні пуски балістичних ракет відбулися в час, коли Пхеньян ігнорує запрошення Вашингтону – вже від адміністрації Байдена – повернутися до переговорів про ядерне роззброєння, а США відновили проведення масштабних спільних військових навчань із Південною Кореєю – ця традиція переривалася за президентства Дональда Трампа.

Трамп, який спершу погрожував і воєнними діями проти Північної Кореї, потім змінив підхід і вів примирливу політику щодо неї. 2018 і 2019 року він провів два саміти з північнокорейським керівником Кім Чен Ином, намагаючись переконати його піти на ядерне роззброєння. Але така політика так і не привела до цього. Нині адміністрація Байдена переглядає політику Вашингтону щодо Пхеньяну, цей перегляд мають завершити наступними тижнями.

Тим часом згадані спільні навчання через пандемію відбулися практично в віртуальному вигляді, як командно-штабні з комп’ютерним моделюванням. Але й це викликало розлючену заяву з Пхеньяна на адресу США, з якою виступила 16 березня молодша сестра Кіма і його чільна помічниця Кім Йо Джон. «Якщо ви хочете спати спокійно наступні чотири роки, краще не напускати смороду на початку», – заявила вона, серед іншого, і це далеко не найгостріші слова з тієї заяви.

Тому нинішні пуски балістичних ракет розглядають як відповідь Пхеньяну на поновлені навчання і одночасно як сигнал Вашингтонові, що в Північній Кореї не мають наміру відмовлятися від свого курсу.

Що за ракети?

Що саме то були за ракети, наразі точно не встановлено. За словами фахівців, ці тактичні балістичні ракети малої далекосяжності можуть бути поліпшеним варіантом північнокорейської ракети, яку на Заході позначають як KN-23, або поліпшеною північнокорейською версією російської ракети «Іскандер», і здатні нести ядерні боєголовки.

На це вказує і зовнішній вигляд ракет, пуск яких показали північнокорейські державні засоби інформації, і їхні характеристики. Із офіційного повідомлення Пхеньяну і зі спостережень військових США, Японії й Південної Кореї випливає, що запущені нині ракети, як і «Іскандери», належать до класу квазібалістичних: вони злітають на висоту близько 50 кілометрів і переходять у горизонтальний балістичний політ, але при цьому здатні маневрувати. Через висоту польоту такі ракети недосяжні для більшості систем протиповітряної оборони, а завдяки можливості змінювати траєкторію польоту вони уникають ураження висотними системами протиракетної оборони.

Як повідомили в Південній Кореї, ці ракети сягнули висоти 60 кілометрів (звичайні балістичні ракети злітають значно вище) і пролетіли близько 450 кілометрів (а не 600, як заявив Пхеньян). У Японії далекість польоту цих ракет оцінили в 400 кілометрів.

Та скільки б вони не пролетіли насправді, такі ракет в будь-якому разі здатні дістатися до будь-якої точки материкової Південної Кореї. І тоді як США раніше більше непокоїлися через північнокорейські балістичні ракети великої далекосяжності, здатні досягти деяких частин американської території, ці нові розробки Пхеньяну становлять реальну загрозу союзникам США в регіоні.