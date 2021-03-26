«Це битва демократій та автократій» – Байден про Китай і Росію на пресконференції

25 березня на своїй першій пресконференції як президент США Джо Байден здебільшого відповідав на запитання журналістів про внутрішні проблеми в країні: про кризу з мігрантами на кордоні з Мексикою, збройне насилля й перешкоди голосуванню в окремих штатах.

Байден також оголосив, що його адміністрація вакцинує понад 200 мільйонів американців від коронавірусу до свого 100-го дня на посаді – удвічі більше, ніж планувалося раніше. А у 2024 році Байден «очікує», що знову балотуватиметься в президенти.

Це битва між дієвістю демократій у 21-му столітті та автократіями

Проте Байден також порушив тему міжнародного світового порядку у відповідь на запитання про стратегію відносин США з Китаєм. Американський президент заявив, що разом з іншими демократіями США будуть працювати, щоби притягати до відповідальності авторитарні режими, такі, як Китай та Росія.

«Це битва між дієвістю демократій у 21-му столітті та автократіями. Росія більше не говорить про комунізм. Йде мова про автократії», – сказав Байден.

Про Росію

За годину пресконференції Байден лише двічі згадав про Росію або російського президента Володимира Путіна. Путіна Байден згадав лише як одного зі світових автократів у порівнянні з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

«Він [Цзіньпінь] є одним із таких хлопців, як Путін, який думає, що автократія — це шлях майбутнього, що демократія не може функціонувати в складному світі», – сказав Байден.

Тиждень тому в інтерв’ю ABC News Байден ствердно відповів на запитання про те, чи є Путін «вбивцею», а також сказав, що добре знає російського президента й що не побачив в його очах «душі».

Про Китай

Оцінки Байдена щодо Путіна контрастують з його характеристикою лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня. Під час пресконференції Байден сказав, що Цзіньпінь «не має жодної демократичної кістки, але він дуже розумний хлопець» та що «він розуміє, не прикидається».

Байден також добре знає Цзіньпіня з часів, коли вони вели переговори як віцепрезидент США та заступник голови КНР відповідно. Коли Цзіньпінь зателефонував привітати Байдена з обранням президентом, вони дві години говорили про американсько-китайські відносини, за словами Байдена.

«Я сказав йому: «… Поки ви та ваша країна будете так грубо порушувати права людини, ми невпинно будемо продовжувати звертати на це увагу світу і прояснювати, що відбувається. І він це зрозумів».

У відносинах із Китайською Народною Республікою США йтимуть не шляхом конфронтації, а шляхом запеклої конкуренції, заявив Байден. Але за допомогою союзників США вимагатимуть, щоб Китай дотримувався міжнародних правил чесної торгівлі та конкуренції.

Одразу після пресконференції Байден планував поспілкуватися з лідерами 27-ми країн Європейського союзу щодо Китаю. Байден також заявив, що вже проводив зустрічі з лідерами Австралії, Індії та Японії щодо безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про Північну Корею

Проте найважливішим питанням зовнішньої політики Байден назвав Північну Корею, яка напередодні знову здійснила два запуски балістичних ракет у бік Японського моря.

Байден заявив, що таким чином КНДР порушила одну із резолюцій ООН, а тому разом із союзниками США обговорюють можливу відповідь. Як відомо, КНДР розробляє ядерну зброю та заявляла про успішні ядерні випробування.

«Ми будемо реагувати відповідно. Але я також готовий до певної форми дипломатії. Але умовою має бути ядерне роззброєння як кінцевий результат», – сказав Байден.