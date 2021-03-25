Клімкін: цією пресконференцією Байден показав, що він лідер вільного світу

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що результатом пресконференції президент США Джо Байден показав себе лідером вільного світу. Про це Клімкін сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Цією пресконференцією Байден реально показав, що він лідер вільного світу. Чи це добре, чи погано для нього, оскільки багато проблем внутрішніх. І він в цьому теж дуже послідовний», – заявив ексміністр.

«Що мені дуже сподобалося. Якщо Байден щось не може чітко сказати, то не намагається викрутитися, що я як президент не можу вам сказати. Залишає собі простір для маневру і нікому не морочить голову. Це насправді як має поводити себе лідер», – додав Клімкін.

За його словами, важливою буде розмова Байдена з керівниками 27 країн.

«Тому розмова з ЄС сьогодні буде дуже важливою і для нас з точки зору того, про що вони домовляться, як взаємодіяти, яка лінія. Кому вони доручать її розробляти… Від сьогоднішнього цього дійства, коли вони в онлайні будуть говорити, дуже багато залежить щодо рішучості Європи…Так, як на мене, має бути лідерство проявлене – не просто на рівні слів, а на рівні дій», – додав Клімкін.

25 березня відбулася перша пресконференція Байдена на посаді президента США. Хоча він періодично відповідав на запитання журналістів, але повноцінної зустрічі з моменту вступу на посаду з медійниками не мав.

Захід відбувся на 65-й день президентства Байдена, що пізніше, ніж було у його попередників. Попередні президенти збирали перші пресконференції переважно у проміжку від 20 до 40 днів після початку каденції.

Через пандемію до пресконференції було допущено обмежену кількість журналістів – близько 25.

20 січня Джо Байден вступив на посаду президента США, склавши присягу на церемонії інавгурації у Вашингтоні.