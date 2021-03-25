Клімкін: Для дзвінка Байдена Зеленському потрібні дії у вигляді реформ

Для дзвінка президента США Джо Байдена президентові України Володимиру Зеленському має бути підґрунтя у вигляді українських реформ. Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Кілька днів тому Мирослава Гонгадзе брала інтерв’ю в Джорджа Кента, який зараз курує Україною, умовно (заступник помічника Держекретаря США – ред.). Він сказав дуже конкретну річ, і це нетипово для Держдепу. Сказав, що все-таки має бути підґрунтя для дзвінка, дії навколо дзвінка. Але якщо після дзвінка не буде дій, то як буде виглядати Байден? Тому спочатку робимо дії, а потім робимо дзвінок. Дії ми всі знаємо: реальна судова реформа, реальна боротьба з корупцією і реальна деолгархізація», – зазначив Клімкін.

Водночас, зауважив ексміністр закордонних справ, дзвінок – «це ще не всі українсько-американські відносини, це дуже символічна річ».

Президент США Джо Байден перебуває на посаді 65-ий день, утім, досі не спілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленський. За цей час він провів телефонні переговори з десятками світових лідерів – від союзників до супротивників.

Байден, як очікується, дасть 25 березня свою першу пресконференцію на посаді глави держави. Про цей захід повідомила низка західних ЗМІ, вказуючи як орієнтовний початок конференції – 19:15 за Києвом.