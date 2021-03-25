«Дзвінок президентів, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями» – Джордж Кент

Заступник помічника Держекретаря США Джордж Кент, який відповідає у Державному департаменті за політику США щодо регіону та України наголошує, що США готові підтримати Україну в обороні від агресії з боку Росії, а також в подоланні викликів зсередини, і тут йдеться про реформи та боротьбу з корупцією.

Говорячи про внутрішні виклики, в Державному департаменті вказують на судову реформу. «Якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні», – каже американській високопосадовець. З Джорджем Кентом розмовляла Мирослава Гонгадзе.

– З моменту, як Джо Байден став президентом, США демонструє готовність до співпраці з Україною як зі стратегічним партнером. При цьому адміністрація акцентує увагу на пріоритетах у співпраці: боротьбі з корупцією, деолігархізації та просуванні реформ в Україні. Як, на вашу думку, президент Зеленський та його адміністрація справляється з узятими на себе зобов'язаннями?

– Я б сказав, що найголовніше – це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети та свої обіцянки, які він дав українському народу – бо саме він його обрав. Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента та Верховної ради, президент Зеленський та партія «Слуга Народу» були обрані на обіцянках реформ та змін. Тож я думаю, що відповідь, яку повинна дати нинішня українська влада, полягає передусім у цьому.

Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним судом, є справжнім викликом для українців

Чого хочуть США, зрозуміло. Державний секретар Блінкен згадав про це два місяці тому: ми готові підтримати Україну в обороні від агресії з-за кордону з боку Росії, а також у подоланні викликів зсередини, і тут йдеться про реформи, про які ви згадали. Ця адміністрація надає пріоритет боротьбі з корупцією та допомагає демократіям процвітати. Ми вважаємо, що демократії найкраще підходять для вирішення викликів 21 століття, і це є спільним для українців та американців.

Тож я думаю, що потреби зрозумілі. Очікування українців та американців зрозумілі. Зусилля щодо реформ потрібно продовжувати та посилювати. Абсолютно важливим є судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним судом, який підриває і відвертає зміни, є справжнім викликом для українців.

США є тут, щоб підтримати як партнер. Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам – чи то МВФ, чи США, буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін.

– З того часу як Байден став президентом, він спілкувався з багатьма світовими лідерами, але не говорив із президентом Зеленським. Наскільки важливо для двох лідерів встановити особистий контакт та довіру, і чому на ваш погляд, цього ще не сталось?

– Я думаю, що ви маєте рацію: довіра дуже важлива у будь-яких стосунках. Як всередині країни так і між країнами. Гадаю, президент Байден, будучи віцепрезидентом, досягнув чудових результатів, намагаючись збудувати цю довіру з українськими колегами. Очевидно, довіра є двосторонньою, і я очікую, що найближчим часом між нашими лідерами відбудеться розмова.

Але також важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями, про які я згадав. Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи.

– Дзвінок між двома президентами є гарячою політичною темою. Ми пам’ятаємо попередню розмову Зеленського з президентом Трампом. Чи це впливає на нинішнє рішення щодо часу та змісту дзвінка?

– Адміністрація Байдена прийме правильне рішення в інтересах США, тож я б не пов’язував ці дві речі.

– Двопартійна група сенаторів представила спеціальний законопроєкт щодо безпекової співпраці України та США. Окрім додаткової безпекової допомоги, вони пропонують призначити спецпредставника з питань переговорів у Нормандському форматі. Чи підтримує Державний департамент цю ідею?

– Перш за все я б сказав, що у нас є розподіл влади. Згідно з Конституцією, Конгрес має повноваження приймати закони та ухвалювати бюджети, і я не збираюся коментувати особливості їхньої роботи. Адміністрація несе відповідальність за проведення політики, а також за формування нашого особового складу. І я думаю, що більшість адміністрацій воліють не отримувати вказівок від Конгресу щодо посад у Державному департаменті.

– Ще одним гарячим питанням останнім часом став «Північний Потік-2». Знову ж таки, сенатори просять адміністрацію бути рішучішою та зупинити Німеччину та інших партнерів. США вже пообіцяли жорсткіші дії. Що Сполучені Штати готові зробити, якщо Німеччина та інші не відреагують відповідно на позицію США?

– Держсекретар Блінкен був у Брюсселі поруч із генеральним секретарем НАТО Столтенбергом повторив те, що сказав минулого тижня. Президент Байден та адміністрація Байдена вважають «Північний потік-2» поганою угодою. Це погано для Європи, це погано для наших союзників. І ми вважаємо, що це принципово суперечить концепції європейської енергетичної безпеки. Згідно з нашим законодавством, ми зобов’язані вживати заходів тоді, коли в нас є інформація. І я думаю, що таким є намір адміністрації Байдена.

– Але до яких дій готові вдатись США, щоб зупинити будівництво Північного Потоку?

– Знову ж таки, законодавство зобов’язує ввести санкції щодо компаній, які беруть безпосередню участь у процесі планування і підготовки труб. Тому ми збираємо інформацію та розглядаємо наступні кроки.

– Ще однією гарячою темою є відносини США та Росії – особливо після звіту розвідки про втручання Росії у вибори. Було оголошення про спеціальні санкції чи серйозну відповідь Росії. Чого ми можемо очікувати?

– Ну, ми ще не оголосили пакет заходів у відповідь. Як президент Байден зазначив минулого тижня, російські дії вимагають відповіді. Тож стежте за оновленнями.

– В Україні переживають, що Росія проявить агресію у відповідь на дії США, можливо навіть через ескалацію на Донбасі. Що США готові зробити для послаблення цієї напруги?

Президент Путін і Росія повинні виконати ті зобов'язання, які Путін взяв на себе в лютому 2015 року, шість років тому

– Ми дуже стурбовані. У відкритих джерелах з’являється інформація про дії на лінії зіткнення. Нові траншеї біля старого аеропорту, закриття пунктів пропуску та гуманітарного доступу. Ми уважно спостерігаємо і, безумовно, плануємо надсилати сигнали за потреби.

Я думаю, що головне – це наші очікування щодо Росії… Президент Путін і Росія повинні виконати ті зобов'язання, які Путін взяв на себе в лютому 2015 року, шість років тому. Повне припинення вогню, відкликання російських військ з України, і відновлення Україною контролю над своїм кордоном. Нині, сім років потому, Росія не виконала своїх зобов'язань.

– Чи планують Сполучені Штати бути активнішими в переговорах з Росією в «нормандському форматі» чи інших форматах?

– Із заповненням нашої команди в Державному департаменті, - а у нас все ще не затвердили заступника Держсекретаря та помічників Держсекратаря, і коли ми всі отримаємо щеплення і зможемо відновити подорожі, ви побачите активнішу дипломатію США в цьому напрямку.

– Сполучені Штати не мають посла в Україні вже довгий період часу, і щодо цього є багато питань – що США недостатньо представлені в Україні. Коли можемо очікувати на призначення нового посла?

– Державний департамент має повну довіру до нашої Тимчасової повіреної у справах США (Крістіна Квін, – ред.) та підтримує її. Ми розуміємо, що всі країни очікують мати повністю затверджених послів, і ми сподіваємось, що адміністрація Байдена призначить компетентну особу, а потім Сенат підтвердить кандидатуру. Ми з нетерпінням чекаємо, коли посол США повернеться до Києва.

– Чи є у вас уявлення про можливі терміни?

– Ні. І в цьому сенсі посли є прерогативою президента та Білого дому, а роль Сенату надавати поради та узгоджувати кандидатуру. Тому поки не можу надати жодних термінів.

Україна – це опора східнослов’янського світу

– І останнє глобальне питання. У чому вагомість і важливість України у регіоні і чого Сполучені Штати очікують від України?

– Україна є важливою країною для регіону. І це важлива країна символічно. Це опора, якщо хочете, східнослов’янського світу. І я думаю, що важливість України ніколи не була недооцінена – навіть сторонніми людьми, які можуть не стежити щодня за деталями.

Мій колишній професор Збігнєв Бжезінський якось сказав, що якщо Україна досягне успіху, це дасть справжній імпульс для реформ у Росії в довгостроковій перспективі. І тому ми ставимось до України, зважаючи на її заслуги, і саме тому є така увага на допомозі, яку надає Конгрес. Це фокус нашої дипломатії.

Ми розуміємо великий потенціал українців – чи то в інформаційних технологіях, чи в агробізнесі, чи динамізмі громадянського суспільства. І ми хочемо підтримати це, щоб Україна досягла власного успіху. Ми також розуміємо, що якщо Україна досягне успіху, то інші країни далі на сході зрозуміють, що багато неправдивих тверджень Росії просто не відповідають дійсності.