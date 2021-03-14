Чому Байден іще не подзвонив Зеленському? Видання Politico спілкувалось із експертами, джерелами в уряді США

Президент США Джо Байден не квапиться встановлювати контакт зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, написало американське інтернет-видання Politico 13 березня у статті «Байден тримає Україну на відстані простягнутої руки».

Авторка статті Наташа Бертранд звертає увагу, що за 50 днів перебування на посаді президент США Джо Байден провів телефонні переговори з десятками світових лідерів – від союзників до супротивників, втім, президент України Володимир Зеленський «досі чекає своєї черги».

«Справді існує атмосфера ніяковості між США й Україною з боку адміністрації Байдена, – аналізує ситуацію для Politico Даніел Вайдіч, співробітник аналітичного центру «Атлантична рада». – Гадаю, це цілком реальний наслідок після імпічменту».

«Зеленському корисно посидіти і почекати своєї черги на дзвінок. Він не бореться з усієї сили, щоб подолати корупцію», – цитує авторка статті слова колишньої американської посадовиці, яка лишається близькою до адміністрації Байдена.

«Проросійські олігархи набули надзвичайної сили з часу, як Зеленський прийшов до влади»

«Насправді проросійські олігархи (в Україні – ред.) набули надзвичайної сили з того часу, як Зеленський прийшов до влади. То ж коли станеться ця розмова сам на сам, до Зеленського треба виявляти сувору любов», – вважає особа, наближена до адміністрації Байдена.

Авторка статті вважає, що стратегія Байдена щодо України не є несподіваною, адже ще на посаді віцепрезидента Байден твердо наполягав на проведенні антикорупційних реформ в Україні.

Нещодавні санкції Державного департаменту щодо олігарха Ігоря Коломойського, вважає авторка Politico, є прямим натяком для України, що Зеленський має робити більше для того, щоб вгамувати олігархів.

5 березня Державний департамент США вніс до санкційного списку Ігоря Коломойського через його дії під час перебування на посаді керівника Дніпропетровської області.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам України за допомогу в боротьбі з олігархами. При цьому у президента твердили, що за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в багато разів більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму.

Сенатор Кріс Мерфі, член групи підтримки України у Сенаті, погоджується, що США мають чітко заявити Києву про свої очікування: «Якщо вони хочуть, щоб ми були їхнім партнером, другом і захисником, ми все ще очікуємо там реформ».

«Після дуже швидкого старту, гадаю, план Зеленського щодо реформ передбачувано загальмував, – цитує сенатора Мерфі видання Politico. – НАБУ повинне мати повноваження, Артем Ситник (керівник НАБУ – ред.) повинен мати можливість працювати незалежно – люди мають боятися його і його діяльності».

Чи втратить Україна двопартійну підтримку у США через гальмування реформ?

Сенатор Мерфі не виключає, що Україна вже незабаром може втратити двопартійну підтримку з боку Конгресу США: «Для нас важливо заявити Україні: в разі, якщо реформи 2021 року продовжуватимуться з такою ж швидкістю, як це було торік, їм буде важко довести Конгресові, що ми мали б продовжували підтримувати Україну».

Іншою поганою ознакою для України є нещодавнє погіршення відносин із МВФ, мовиться в статті. Щодо «Північного потоку-2» Білий дім також поки не визначив позицію, пише авторка, посилаючись на розмову з колишнім послом США в Україні Вільямом Тейлором.

«Тейлор визнав, що існує напруга всередині адміністрації президента США між тими, хто хоче відновити відносини США з Німеччиною, що погіршились під час адміністрації Дональда Трампа, і тими, хто виступає за захист європейської енергетичної безпеки й український суверенітет», – мовиться в статті.

«Якщо Україна стане нормальною європейською країною, орієнтованою на цінності, ринковою частиною Європи, тоді путінізм зазнає поразки. Я думаю, президент Байден це розуміє», – додав Тейлор.