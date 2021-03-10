Україна чекає від США сприяння зі вступом до НАТО; США нагадують Україні про корупцію

Заяви пролунали під час Київського безпекового форуму, що відбувся в столиці України.

«Ми вважаємо, що прихід президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена та нової американської адміністрації відкриває можливість поглибити стратегічне партнерство і зобов’язання між Сполученими Штатами й Україною». Із таких слів починається відозва до урядів двох держав, ухвалена на Київському безпековому форумі 10 березня.

Документ має назву «12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною» і підписаний українськими й американськими політиками і експертами.

А тим часом у посольстві США вважають, що значною перешкодою для євроатлантичної інтеграції України залишається корупція.

Про це сказала, звертаючись до Київського безпекового форуму, тимчасова повірена США Крістіна Квін.

За її словами, «наші спільні пріоритети – врегулювання конфлікту на сході України і боротьба з корупцією, яка є значною перешкодою для всебічного економічного зростання і євроатлантичної інтеграції України».

Як вона додала, виконуючи ці пріоритетні завдання, президент України Володимир Зеленський зіткнувся з проблемами. І якщо спроби досягнути миру були заблоковані російською непоступливістю, то боротьбі з корупцією наполегливо протидіють впливові монопольні кола в Україні, намагаючись підірвати антикорупційну інфраструктуру.

Як наголосила Квін, «адміністрація президента Байдена підтвердила, що Сполучені Штати залишаються відданими Україні як одному з наших найближчих партнерів і друзів».

«Наша підтримка Україні, яка успішно рухається до євроатлантичної співдружності, забезпечить більший рівень безпеки і процвітання не лише для України, але й для регіону і світу в цілому», – зазначила дипломатка.

Серед 12 ключових завдань, оголошених учасниками форуму, – розширення оборонної допомоги Україні з боку США для протидії російській агресії, активніше залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Оновлене партнерство, згідно з відозвою, передбачає також сприяння зі вступом України до НАТО.

«Сполучені Штати й Україна мають співпрацювати для просування інтеграції України до НАТО і досягнення кінцевої мети Києва – членства в НАТО. США повинні твердо дотримуватися політики «відкритих дверей» НАТО і надавати Києву поради, яким чином найкраще підготуватися до членства», – мовиться в спільній заяві.

Як наголошується в документі, «членство України в НАТО зміцнить Північноатлантичний альянс, сприятиме історичному об’єднанню Європи і створить передумови для трансформації відносин із Росією».

Сприяння забезпеченню підтримки з боку Вашингтона для надання Україні Плану дій для членства в НАТО є серед завдань, які поставив президент України Володимир Зеленський перед новопризначеним послом України у США Оксаною Маркаровою.