Державний секретар Блінкен назвав вісім пріоритетів зовнішньої політики США

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив з промовою про нову стратегію зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він наголосив, що адміністрація Байдена планує відновити лідерство американської дипломатії у світі, налагодити відносини із союзниками та гідно протистояти своїм опонентам, у тому числі Китаю, Росії та Ірану.

Ентоні Блінкен заявив, що в зовнішній політиці США пріоритетом буде дипломатія, а не військові втручання. Але при цьому зазначив: Сполучені Штати впевняться, що мають найсильніші збройні сили в світі. «Наша здатність бути ефективними дипломатами не останнім чином залежить від сили нашого війська», – заявив Ентоні Блінкен.

Крім цього, Ентоні Блінкен виділив вісім основних цілей нової адміністрації США:

подолати COVID-19 та посилити глобальну охорону здоров’я; відвернути економічну кризу та побудувати стабільнішу та більш інклюзивну глобальну економіку; оновити міць демократії в США, а відтак у світі; створити гуманну та ефективну систему імміграції; пожвавити відносини із союзниками та партнерами; подолати кліматичну кризу та стимулювати використання «зеленої енергетики»; забезпечити лідерство США в сфері технологій; вирішити «найбільше геополітичне випробування 21-го століття» – відносини з Китаєм.

Однак голова Держдепу наголосив: це далеко не повний список.

«У списку відсутні деякі важливі елементи. Це не означає, що вони для нас неважливі чи що ми не будемо тяжко працювати над їх вирішенням. Я з нетерпінням чекаю, щоб викласти плани щодо інших критично важливих фрагментів нашої зовнішньої політики найближчим часом. Але ці пріоритети, про які я сьогодні згадав, найбільш термінові», – сказав Ентоні Блінкен.

Державний секретар наголосив, що зовнішні питання та дипломатія нероздільно пов’язані із вирішенням внутрішніх проблем та національною безпекою США.

Більше, ніж будь-коли в моїй кар’єрі чи може навіть у житті, відмінності між внутрішньою та зовнішньою політикою просто відпали

«Всі ці питання – одночасно і внутрішні, і зовнішні. І ми маємо ставитись до них саме так, інакше ми зазнаємо невдачі. Подолання «ковіду» означає вакцинацію людей в США і за кордоном. Очолення глобальної економіки означає правильні інвестиції в США і спротив несправедливим торговельним практикам Китаю та інших. Вирішення змін клімату означає інвестування в стійкість та зелену енергетику в США, і очолення глобальних зусиль зі зменшення вуглецевого забруднення в світі. Більше, ніж будь-коли в моїй кар’єрі чи може навіть у житті, відмінності між внутрішньою та зовнішньою політикою просто відпали», – сказав Ентоні Блінен.

Минулого тижня головний дипломат США наголосив на загрозах, які становлять дії Росії в Криму для міжнародної безпеки: «Окупація та збільшення мілітаризації Кримського півострова мають значення далеко за межами українських кордонів і є загрозою для спільної світової безпеки».

Блінкен запевнив, що американські санкції проти Росії, запроваджені за захоплення Криму, діятимуть, доки Росія не змінить свою політику. США ніколи не визнають претензії Росії на анексію Криму, наголосив Блінкен і закликав Росію негайно зупинити окупацію, звільнити політичних в’язнів та припинити агресію на сході України.