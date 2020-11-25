Кандидат на посаду держсекретаря США розповів про діда, який «втік від погромів у Росії»

Кандидат на посаду державного секретаря США в адміністрації новообраного президента Джо Байдена, Ентоні Блінкен розповів про своїх діда та вітчима, які прибули у США як іммігранти.

За словами Блінкена, його дід Моріс Блінкен «втік від погромів у Росії».

Як зазначається у статті про смерть Моріса Блінкена у випуску New York Times за 15 липня 1986 рік, він народився у «Києві, Росія», адже на час народження Моріса Блінкена Україна була частиною Російської Імперії, а на момент виходу некрологу перебувала у складі СРСР).

Вітчим політика, Сем Пісар, народився у Польщі у єврейській родині. За словами Блінкена, він був єдиним з 900 дітей з його школи, хто пережив Голокост, провівши чотири роки у концтаборах.

Новообраний президент США Джо Байден і його віцепрезидентка Камала Гарріс 24 листопада провели захід у місті Вілмінгтоні, штат Делавер, на якому представили кандидатури, які планують висунути на посади у сфері дипломатії й національної безпеки у новій адміністрації.