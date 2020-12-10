Тоні Блінкен – ймовірний держсекретар в адміністрації Джо Байдена. Заокеанські родичі можуть постукати в його двері. Історик-генеалог стверджує: прізвище держсекретаря – рідкісне і його носії – з великою часткою ймовірності – далекі родичі. Таким чином, наприклад, харківський підприємець Святослав Блінкін і російський вчений-фахівець з автодоріг Михайло Блінкін – цілком ймовірно члени великої родини кандидата на посаду головного дипломата США. Наталка Пісня за допомогою історика Наді Ліпес знайшла унікальні документи про сім'ю Ентоні Блінкена, перші згадки про яку виявилися в українських архівах: родовід, записи про шлюб прадіда і народження його дітей, а також списки пасажирів пароплавів, на яких Блінкени добиралися до США. (Автори: Наталка Пісня, Алекс Берган, Дмитро Вершинін, Алекс Бараш. Відео телеканалу «Настоящее Время Америка / Голос Америки»)