Давній радник Байдена Ентоні Блінкен призначений кандидатом на держсекретаря США

Обраний президент США Джо Байден призначив кандидатом на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена, кадрового дипломата з досвідом роботи в двох президентських адміністраціях. Очікується, що в разі затвердження Сенатом Блінкен працюватиме над зміцненням альянсів і поверненням США до міжнародних угод. (Відео: Марґот Бафф, АР, AFP, Reuters)