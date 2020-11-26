Давній радник Байдена Ентоні Блінкен призначений кандидатом на держсекретаря США
Обраний президент США Джо Байден призначив кандидатом на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена, кадрового дипломата з досвідом роботи в двох президентських адміністраціях. Очікується, що в разі затвердження Сенатом Блінкен працюватиме над зміцненням альянсів і поверненням США до міжнародних угод. (Відео: Марґот Бафф, АР, AFP, Reuters)
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