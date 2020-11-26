Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 листопада 2020, Київ 09:39
Відео

Давній радник Байдена Ентоні Блінкен призначений кандидатом на держсекретаря США

Давній радник Байдена Ентоні Блінкен призначений кандидатом на держсекретаря США
Embed
Давній радник Байдена Ентоні Блінкен призначений кандидатом на держсекретаря США

No media source currently available

0:00 0:03:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Обраний президент США Джо Байден призначив кандидатом на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена, кадрового дипломата з досвідом роботи в двох президентських адміністраціях. Очікується, що в разі затвердження Сенатом Блінкен працюватиме над зміцненням альянсів і поверненням США до міжнародних угод. (Відео: Марґот Бафф, АР, AFP, Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG