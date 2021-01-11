Байден вирішив призначити колишнього посла в Москві директором ЦРУ

Обраний президент США Джо Байден має намір призначити директором Центрального розвідувального управління Вільяма Бернза – колишнього заступника держсекретаря США і посла в Москві. Байден оголосив про це 11 січня.

«Білл Бернз є зразковим дипломатом, який має десятиліття досвіду на світовій арені із захисту нашого народу і нашої країни», – сказав Байден.

У разі підтвердження Сенатом Бернз замінить на посаді Джину Гаспел. Будучи першою жінкою-директором ЦРУ, Гаспел керувала агентством за президентства Трампа, який часто зневажав оцінки розвідувальних служб США, особливо щодо втручання Росії у вибори 2016 року.

Вільям Бернз більше ніж 30 років провів на високих посадах на дипломатичній службі. Він став другим в історії кар’єрним дипломатом (тобто не політичним призначенцем будь-якої партії), що обійняв посаду заступника держсекретаря при адміністрації Барака Обами.

Посаду посла в Москві він обіймав у 2005-2008 роках, при адміністрації республіканця Джорджа Буша. Бернз працював в американському посольстві в Москві також і в 1990-і роки.

Після виходу у відставку в 2015 році він став президентом впливової неурядової організації – Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Вільям Бернз вважається, крім іншого, фахівцем із Росії і Близького Сходу, володіє російською мовою.