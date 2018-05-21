Жінка вперше прийняла присягу голови ЦРУ

Джина Гаспел стала першою жінкою, яка прийняла присягу голови Центрального розвідувального управління США.

«Я стою на плечах героїнь, які ніколи не мали публічного визнання, але служили натхненням для поколінь, які прийшли після них», – сказала Гаспел.

На її думку, ЦРУ має розширити свій рівень володіння іноземними мовами, зміцнювати партнерські зв'язки за кордоном та направити «більше офіцерів на закордонне поле».

17 травня Сенат США затвердив Гаспел на посаді директора Центрального розвідувального управління. За її кандидатуру проголосували 54 сенатори зі 100, 45 виступили проти.

Гаспел замінила на посаді директора ЦРУ Майка Помпео, який став державним секретарем США.

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У 2002 році, через рік після терактів у США, які відбулися 11 вересня 2001 року, Гаспел була куратором програм тортур над підозрюваними у тероризмі. Її також вважають причетною до знищення відеодоказів брутального поводження з в’язнями в секретній тюрмі в Таїланді. У 2009 році президент Барак Обама своїм наказом припинив програми, за виконання яких відповідала, серед інших, Гаспел.

На слуханнях у Сенаті переважали питання про її участь у використанні розвідслужбами США таких методів, як імітація утоплення, які застосовувались при президенті Джорджі Буші-молодшому.

Гаспел обіцяла, що ніколи не відновить «розширені методи допиту» в агентстві, які часто засуджували як катування.