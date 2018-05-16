Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Гаспел на посаду директора ЦРУ

Сенатський комітет із розвідки Конгресу США 16 травня проголосував на підтримку кандидатури Джини Гаспел на посаду директора ЦРУ.

Очікується, що її затвердить повний склад Сенату наступного тижня. У ході таємного голосування при десяти голосах «за» і п’яти «проти» Гаспел підтримали сенатори-демократи Марк Ворнер і Джо Манчин.

Кандидатуру Гаспел критикували через її зв’язки з чинною раніше програмою дізнання ЦРУ щодо підозрюваних у тероризмі.

Гаспел пропрацювала в ЦРУ 33 роки і на даний час виконує обов'язки директора відомства.

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На слуханнях у Сенаті переважали питання про її участь у використанні розвідслужбами США таких методів, як імітація утоплення, які застосовувались при президенті Джорджі Буші-молодшому.

Гаспел обіцяла, що ніколи не відновить «розширені методи допиту» в агентстві, які часто засуджували як катування.

У разі підтвердження кандидатури Гаспел, вона замінить на посаді Майка Помпео, який минулого місяця став державним секретарем США.