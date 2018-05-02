Майк Помпео склав присягу державного секретаря США.

Під час церемонії Помпео висловив впевненість, що його команда «у Вашингтоні та у всьому світі» буде виконувати свою місію на користь американського народу.

«В усіх позиціях я був свідком навичок, досвіду та патріотизму наших фахівців у закордонних справах», – зазначив Помпео.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що має «абсолютну впевненість», що Помпео зробить «неймовірну роботу».

«Під час подорожей світом він буде виконувати найбільшу місію та найвищий обов'язок Державного департаменту – представляти інтереси американського народу», – сказав Трамп.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступник Джина Гаспел.

Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря 26 квітня. За кандидатуру Помпео проголосували 57 сенаторів, 42 виступили проти.