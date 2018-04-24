Комітет Сенату рекомендував кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США

Комітет Сенату США з міжнародних відносин 23 квітня рекомендував кандидатуру Майка Помпео на посаду державного секретаря.

За цю кандидатуру проголосувало 11 сенаторів, проти виступили дев’ятеро. Незадовго до голосування президент Дональд Трамп був змушений зателефонувати сенаторові-республіканцеві Ренду Полу, який заявляв про намір голосувати проти.

Після дзвінка президента Трампа він оголосив, що президент запевнив його в тому, що його погляди і погляди Майка Помпео з головних питань повністю збігаються. Ренд Пол виступав проти війни в Іраку та вимагав від кандидата Помпео погодитися з Дональдом Трампом, який вважає, що США зробили помилку, розпочавши іракську кампанію.

Майк Помпео, який працював директором ЦРУ, був запропонований на посаду держсекретаря після відставки Рекса Тіллерсона. Його кандидатура викликала різку критику демократів, оскільки Помпео занадто близький до Дональда Трампа. Багато з них хотіли б бачити керівником зовнішньополітичного відомства людину з більш незалежними поглядами.

Очікується, що кандидатура Майка Помпео буде незабаром затверджена повним складом Сенату, де троє демократів готові проголосувати за нього.