Позиція США щодо України не зміниться, попри кадрові зміни в Держдепартаменті – Клімкін

Позиція Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України не зміниться через звільнення Рекса Тіллерсона та очікуване призначення Майка Помпео на посаду державного секретаря США.

Про це сказав журналістам очільник українського МЗС Павло Клімкін після закінчення неформального сніданку міністрів закордонних справ «Групи семи» у канадському місті Торонто.

Читайте також: У Торонто стартувала зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи» за участю України

«Вона (позиція США – ред.) за визначенням не зміниться, оскільки у нас завжди є дуже чітка підтримка і республіканців, і демократів. Ті, хто вже працює, зокрема, новий радник президента США з питань національної безпеки пан Болтон і пан Помпео, який, як ми сподіваємося, буде затверджений, власне, наступного тижня, відомі своєю дуже чіткою проукраїнською позицією, позицією щодо підтримки України», – пояснив пресі Клімкін.

Тому, за словами міністра, у Києві не тільки не очікують зміни курсу у Вашингтоні, а, навпаки, розраховують отримати нові можливості після затвердження Майка Помпео на посаді державного секретаря США.

«Як тільки буде пан Помпео затверджений, будемо говорити із ним, що маємо робити далі. І, власне, саме про це вже говорили з американською делегацією тут, у Торонто», – повідомив Клімкін.

Сполучені Штати на зустрічі дипломатів країн «Групи семи» представляє виконувач обов'язків державного секретаря США Джон Салліван, який 21 квітня провів у Торонто двосторонню зустріч із главою українського МЗС. За словами Павла Клімкіна, під час цієї розмови обговорювали підтримку США у боротьбі України із російською агресією, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також протидію новому газопроводу Росії в обхід України «Північній потік».

За словами ж речниці Держдепартаменту Гедер Науерт, виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван закликав владу України подвоїти зусилля з впровадження реформ, створити незалежний Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ.

Про це вона написала у Твіттері, коментуючи зустріч Саллівана з Клімкіним.

«Виконувач обов'язків секретаря Салліван закликав Україну подвоїти зусилля щодо реформ та дотримуватися програм МВФ шляхом ухвалення законодавства для створення справді незалежного Антикорупційного суду та підвищення тарифів на газ до паритетного рівня щодо імпорту» – написала вона.

За її словами, Салліван «підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії».

Також Науерт повідомила, що Салліван та Клімкін закликали Росію нарешті виконувати Мінські угоди і припинити окупацію Криму.

22 квітня у канадському місті Торонто проходить зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи» за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Читайте також: Клімкін обговорив із головами МЗС «Групи семи» питання Криму, Донбасу та політв'язнів

До складу «Групи семи» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада.