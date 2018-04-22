У Торонто стартувала зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи» за участю України

У канадському місті Торонто розпочалась зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи», в якій бере участь очільник українського МЗС Павло Клімкін.

Перший захід саміту дипломатів – розмова щодо України та Росії – проходить неформально, вдома у глави канадської дипломатії Христі Фріланд. Вона особисто приготувала сніданок та приймає колег-міністрів у себе на кухні.

Як передає з місця події кореспондент Української служби Радіо Свобода, о 9.45 за місцевим часом до учасників зустрічі приєднався Павло Клімкін. Христя Фріланд зустрічала його на ганку та віталася українською.

Неформальний сніданок міністрів триватиме півтори години.

Як повідомив пресі український міністр закордонних справ напередодні цієї зустрічі, він планує обговорити долю кримчанина Володимира Балуха, солідарність з Україною в питаннях окупованих Росією Криму і Донбасу, формат миротворчої місії для Донбасу, підтримку українських реформ, координацію зусиль Києва із країнами «Групи семи» у нових умовах, що виникли після отруєння в англійському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії та хімічної атаки в Сирії.

Павло Клімкін вже провів двосторонні зустрічі із виконувачем обов'язків держсекретаря США Джоном Салліваном, міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. На 22 квітня також заплановані його переговори із главою британської дипломатії Борисом Джонсоном.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко раніше повідомив, що Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи».

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.

До складу «Групи семи» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада.