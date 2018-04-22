Клімкін обговорив із головами МЗС «Групи семи» питання Криму, Донбасу та політв'язнів

Очільник українського МЗС Павло Клімкін обговорив із міністрами закордонних справ «Групи семи», засідання якої проходить 22 квітня у канадському місті Торонто, підтримку реформ в Україні та фінансову підтримку Києва з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Про це міністр закордонних справ України повідомив журналістам після закінчення неформального сніданку міністрів, який у себе вдома організувала глава канадської дипломатії Христя Фріланд.

«І щодо окупованого Донбасу, і щодо окупованого Криму... Ми говорили і про ситуацію там, і про наших людей, які страждають. Говорили і про політичних в'язнів... По суті, ми говорили про все», – розповів Клімкін.

За словами Павла Клімкіна, розмова була невимушеною та щирою, а від усіх без винятку учасників зустрічі він почув запевнення у підтримці України.

«Це звучало абсолютно від усіх міністрів. Україна є частиною демократичної спільноти і трансатлантичного співтовариства. І те, що Росія робить в Україні – це агресія не тільки проти нас, не тільки проти України, а й також проти всієї демократичної спільноти. Те, що Росія робить в Україні – це полігон для дестабілізації всього демократичного суспільства. Всі розуміють, що зараз, напередодні виборів в Україні, будуть подальші спроби дестабілізації. І з нами «Група семи» та міжнародна спільнота обов'язково будуть у всіх наших подальших зусиллях», – пояснив український міністр.

Клімкін також розповів, що обговорював із учасниками канадського дипломатичного саміту підтримку українських реформ.

«Говорили про те, що ми можемо зробити разом, говорили про боротьбу із корупцією, про верховенство права, говорили про допомогу – збільшення допомоги і з боку Європейського союзу, і з боку «Групи семи», – повідомив Клімкін.

Очільник українського МЗС також сказав журналістам, що порушував і питання миротворчої місії на Донбасі і бачення країн «Групи семи» її формату.

Як повідомив пресі український міністр закордонних справ напередодні цієї зустрічі, він планував обговорити долю кримчанина Володимира Балуха, солідарність з Україною в питаннях окупованих Росією Криму і Донбасу, формат миротворчої місії для Донбасу, підтримку українських реформ, координацію зусиль Києва із країнами «Групи семи» у нових умовах, що виникли після отруєння в англійському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії та хімічної атаки в Сирії.

Павло Клімкін вже провів двосторонні зустрічі із виконувачем обов'язків держсекретаря США Джоном Салліваном, міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. На 22 квітня також заплановані його переговори із главою британської дипломатії Борисом Джонсоном.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко раніше повідомив, що Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи».

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.

До складу «Групи семи» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада.