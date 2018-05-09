Кандидат у директори ЦРУ обіцяє, що тортур на допитах більше не буде

Кандидат на посаду директора ЦРУ Джина Гаспел обіцяє, що ніколи не відновить «розширені методи допиту» в агентстві, які часто засуджували як катування.

Гаспел, який на даний час є виконувачем обов’язків директора ЦРУ, 9 травня під час слухань щодо затвердження її на посаді у Сенаті США заявила, що не буде виконувати наказ, який вважатиме морально неприйнятним.

«Мій моральний компас сильний», – сказала Гаспел.

Водночас вона уникла прямої відповіді на питання, що робитиме, якщо президент Дональд Трамп накаже їй допитувати ув’язнених, занурюючи їх під воду, імітуючи утоплення. Такий спосіб допиту зараз заборонений, але раніше використовувався Центральним розвідувальним управлінням для допиту підозрюваних у тероризмі.

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Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв відновити допити з водою й інші методи, «набагато гірші».

За даними видання The New York Times, у 2002 році Гаспел була куратором програм тортур над підозрюваними у тероризмі. Її також вважають причетною до знищення відеодоказів брутального поводження з в’язнями в секретній тюрмі в Таїланді. У 2009 році президент Барак Обама своїм наказом припинив програми, за виконання яких відповідала, серед інших, Гаспел.

Через причетність Гаспел до програм тортур у ЦРУ низка законодавців виступала проти її призначення на посаду заступника директора управління.

У разі підтвердження кандидатури Гаспел, вона замінить на посаді Майка Помпео, який минулого місяця став державним секретарем США.