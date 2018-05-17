Директором ЦРУ вперше стане жінка

Сенат США затвердив Джину Гаспел на посаді директора Центрального розвідувального управління.

За її кандидатуру проголосували 54 сенатори зі 100, 45 виступили проти.

61-річна Гаспел стане першою жінкою, яка очолить ЦРУ. На цій посаді вона змінить Майка Помпео, який став державним секретарем США.

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У 2002 році, через рік після терактів у США, які відбулися 11 вересня 2001 року, Гаспел була куратором програм тортур над підозрюваними у тероризмі. Її також вважають причетною до знищення відеодоказів брутального поводження з в’язнями в секретній тюрмі в Таїланді. У 2009 році президент Барак Обама своїм наказом припинив програми, за виконання яких відповідала, серед інших, Гаспел.

На слуханнях у Сенаті переважали питання про її участь у використанні розвідслужбами США таких методів, як імітація утоплення, які застосовувались при президенті Джорджі Буші-молодшому.

Гаспел обіцяла, що ніколи не відновить «розширені методи допиту» в агентстві, які часто засуджували як катування.