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18 Травень 2018, Київ 00:24
Новини | Міжнародні

Директором ЦРУ вперше стане жінка

За кандидатуру Джини Гаспел на посаду голови ЦРУ проголосували 54 сенатори

Сенат США затвердив Джину Гаспел на посаді директора Центрального розвідувального управління.

За її кандидатуру проголосували 54 сенатори зі 100, 45 виступили проти.

61-річна Гаспел стане першою жінкою, яка очолить ЦРУ. На цій посаді вона змінить Майка Помпео, який став державним секретарем США.

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У 2002 році, через рік після терактів у США, які відбулися 11 вересня 2001 року, Гаспел була куратором програм тортур над підозрюваними у тероризмі. Її також вважають причетною до знищення відеодоказів брутального поводження з в’язнями в секретній тюрмі в Таїланді. У 2009 році президент Барак Обама своїм наказом припинив програми, за виконання яких відповідала, серед інших, Гаспел.

На слуханнях у Сенаті переважали питання про її участь у використанні розвідслужбами США таких методів, як імітація утоплення, які застосовувались при президенті Джорджі Буші-молодшому.

Гаспел обіцяла, що ніколи не відновить «розширені методи допиту» в агентстві, які часто засуджували як катування.

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