Адміністрація Байдена: позитиви і виклики для Європи й України

Західні коментатори сходяться на думці, що наголоси у закордонній політиці США під керівництвом президентської адміністрації Джо Байдена зазнають помітних змін.

У Європі пам’ятають, як президент Дональд Трамп називав Європейський союз ворогом США, коли вів мову про торгівлю, а також казав, що НАТО – це застаріла організація, хоча потім казав, що змінив думку.

«Я не думаю, що ви почуєте, щоб Байден, або хтось в його адміністрації називав ЄС ворогом... Звичайно, вони економічні конкуренти, але це не те саме, що казати, що вони вороги», – наголосив у розмові з «Голосом Америки» колишній командувач силами США у Європі Бен Годжес.

Від України до Лісабона є прагнення стабільного партнерства

Президент Європейської ради Шарль Мішель, з нагоди обрання Джо Байдена, закликав уникати «ейфорії», визнавши, що бачення й інтереси Вашингтона та Брюсселя не завжди співпадатимуть.

В ЄС також є різні уявлення про бажаний глобальний розклад сил, що виявляються у наголошуванні французького президента Емманюеля Макрона на «стратегічній автономії Європи», а також у більш стриманих голосах із Німеччини, де повторюють ролі США як гаранта системи європейської безпеки.

Реалії складаються дуже, дуже позитивно для України, але, я б сказав, не дуже добре для президента Зеленського

«Завдання не лише адміністрації Байдена, а можливо і наступної полягатиме у відновленні довіри до США. Щоб пересічні люди почали, якщо не любити, а США не обов’язково усі в світі люблять, але, щоб Америку знову почали поважати. Люди втомилися від нестабільності. Від України до Лісабона є прагнення стабільного партнерства», – каже викладач Королівського коледжу у Лондоні Александер Кларксон.

Застереження для президента Зеленського

«Реалії складаються дуже, дуже позитивно для України, але, я б сказав, не дуже добре для президента Зеленського», – сказав «Голосу Америки» Джеймс Шерр, старший співробітник Естонського інституту закордонної політики в центрі оборонних досліджень у Таллінні.

Він – один із тих, хто передбачає, що одночасно з більш твердим осудом російської агресії щодо України політика Вашингтона стосовно Києва буде також більш вимогливою.

Україні треба серйозно братися за проблеми, які перешкоджали українсько-американським відносинам упродовж останніх 30 років

«Є думка, і її лідером є майбутній державний секретар США Блінкен, що Україні треба серйозно братися за проблеми, які перешкоджали українсько-американським відносинам упродовж останніх 30 років. Йдеться про розбудову в Україні справді вільноринкової економіки, а це означає звільнення української політичної та економічної системи від панування фінансово-промислових груп», – вважає Джеймс Шерр.

Якщо внутрішніх змін в Україні не буде, «то не буде й грошей США на фінансову допомогу Україні», наголошує коментатор, нагадуючи, що без американської згоди не буде і рішення Міжнародного валютного фонду про виділення раніше узгоджених кредитів для Києва.

Зі свого досвіду спілкування з українськими представниками Шерр побоюється, що зараз тих обставин напевне «не усвідомлюють ні особисто президент Володимир Зеленський, ні люди довкола нього».

Не просити, а пропонувати

Не просто розповідати, що Україна хоче, а подати чіткий план із чітким переліком реформ і конкретних шляхів їх впровадження

Старший співробітник американського аналітичного центру «Атлантична Рада» Адріан Каратницький наголошує, що українським представникам у спілкуванні з адміністрацією Байдена важливо буде подати чітке уявлення про наміри і завдання.

«Не просто розповідати, що Україна хоче, а подати чіткий план і це, на мою думку, повинен бути план із чітким переліком реформ і конкретних шляхів їх впровадження, а не очікування створених на Заході пропозицій», – каже Адріан Каратницький.

Україні треба доводити, що це відповідає інтересам Заходу, щоб Росія мала менш потужну економіку

У галузі оборонної співпраці він зокрема каже, що разом із закликами до збільшення американської збройної допомоги Київ має домагатися нового кола економічних санкцій США проти Росії, як важливого засобу підвищення безпеки України.

«Україні треба доводити, що це відповідає інтересам Заходу, щоб Росія мала менш потужну економіку, бо з меншим ВВП така країна, як Росія, матиме менші можливості створювати міжнародні проблеми», – вважає Каратницький.

Він, як і інші коментатори, каже, що проблемою для України зараз є те, що адміністрація президента Володимира Зеленського, як виглядає на Заході, «видихнулася» і втратила енергію, коли йдеться про реформи.

«Тому справжнім завданням для них буде покращити те, як вони керують Україною, щоб показати себе корисними партнерами для, я б сказав, більш прихильного нового керівництва США», – сказав Адріан Каратницький.