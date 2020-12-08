Байден визначився з кандидатурою очільника Пентагону – ЗМІ

Обраний президент Джо Байден призначить генерала у відставці Ллойда Остіна міністром оборони, повідомляють американські ЗМІ. Якщо це підтвердиться, Остін, ветеран збройних конфліктів в Іраку та Афганістані, стане першим міністром оборони-афроамериканцем.

67-річний Остін закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті і 41 рік пропрацював в армії. Він служив першим чорношкірим заступником начальника штабу армії з 2012 року, а потім очолив Центральне командування США до виходу на пенсію в 2016 році.

Для номінації буде потрібно підтвердження Сенату. Остін, кадровий військовий офіцер, може зіткнутися з протидією законодавців, які вірять в цивільне керівництво Пентагону.

Номінація також може викликати спротив ще й тому, що Остін після виходу на пенсію входив до ради директорів низки компаній, включаючи виробника зброї Raytheon Technologies.

Хоча багато попередніх міністрів оборони пропрацювали роки в армії, тільки двоє – Джордж Маршалл і Джеймс Меттіс – були кадровими офіцерами.

Остін, як повідомляє видання Politico, відмовився коментувати своє можливе призначення очільником Пентагону.

Байден, інавгурація якого відбудеться 20 січня, перебуває під тиском з вимогою висунути більше представників меншин на посади у своєму кабінеті.