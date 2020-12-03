Нова речниця Білого дому, старе фото і російська пропаганда

Шість років тому ця жінка була обличчям Державного департаменту США і об’єктом невпинного «тролінгу» в російськомовному інтернеті, не кажучи вже про висміювання, якого вона зазнавала на прокремлівському російському телеканалі RT.

Уже саме ім’я Джен Сакі стало предметом спотворення: її прізвище, всупереч вимові, подавали як «Псакі» в Росії, а слідом за нею і в Україні.

А тепер повернімося в грудень 2020-го – за сім тижнів до того, як Джен Сакі стане речницею Білого дому, коли демократ Джо Байден офіційно обійме посаду президента США 20 січня 2021 року.

Твіт, який Сакі написала 2 грудня, схоже, дає знати, як вона має намір робити свою роботу і як адміністрація Байдена може ставитися до того, що, на її думку, є пропагандою Кремля, – і до тих, хто, на її думку, поширює цю пропаганду.

А галас, який передував цьому твітові і, можливо, й викликав його, додав свою особливість тому, як Сакі готується до другого раунду взаємодії з Москвою, що, схоже, буде щонайменше напруженим.

«Для кожного, хто не був ціллю російської пропаганди, її метою є дискредитувати впливових діячів і поширювати дезінформацію, щоб збивати публіку з пантелику. Кожен, хто повторює її, є (мимоволі чи й ні) просто маріонеткою пропагандистської машини», – написала вона.

Цей допис натякає на її власний досвід, коли вона була ціллю «тролів». І в ньому вона згадала ще двох діячів, теж із адміністрації Барака Обами, які так само зазнавали висміювання, і не тільки його, з боку російських посадовців і пов’язаних із Кремлем засобів інформації.

Одна з них – колишня державна секретарка Гілларі Клінтон, яка заявляє, що саме російська пропаганда підірвала її шанс на президентських виборах у США 2016 року.

Інший – Майкл МакФол, який був послом США в Москві в 2012–2014 роках. Він почав свою роботу там у час, коли тодішній прем’єр-міністр Володимир Путін готувався повернутися на президентську посаду.

Крім згадок про Клінтон і МакФола, Сакі не подала в тому дописі ніяких конкретних прикладів, як вона вважає, російської дезінформації і ніяк не давала знати, що саме викликало його появу.

На електронний лист до перехідної команди Байдена з запитанням про це відповіді наразі не надійшло.

Але допис з’явився наступного дня по тому, як речник президента-республіканця Дональда Трампа теж звернувся до твітера, щоб оприлюднити одне фото, яке після того стали широко розповсюджувати в соцмережах і в деяких засобах інформації.

«Солдати інформаційної війни»

Це фото було зроблене в Парижі в січні 2014 року. На ньому Сакі стоїть, посміхаючись, зі своїм тодішнім керівником, держсекретарем Джоном Керрі, поруч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і Марією Захаровою, речницею російського МЗС і в той час колегою Сакі.

Дипломати тоді перебували в столиці Франції на переговорах із приводу війни в Сирії.

Це фото ще тоді публікував сам Державний департамент – воно є принаймні на одному з каналів Держдепартаменту в соцмережах. На ньому Сакі стоїть у російській шапці-вушанці в стилі «під Радянську армію».

Шапка незвичного рожевого кольору, така, які продають як сувеніри іноземним туристам у Москві й деінде – ще й із кокардою з червоною п’ятикутною зіркою і серпом і молотом, як на шапках радянських солдатів. Це був подарунок Сакі від російської делегації.

Той твіт і фото з нього – яке мало хто й помітив 2014 року – тепер стали предметом поширення в соцмережах і статей у засобах інформації, зокрема й у прихильному до республіканців телеканалі Fox News. У тих дописах натякалося, що, вдягнувши шапку з серпом і молотом, Сакі тим самим висловила схвалення репресивній політиці Радянського Союзу.

Такий спосіб поширення цього фото змусив видання USA Today провести перевірку фактів. І підтвердилося, що то був подарунок Сакі від російської делегації в обмін на такий самий жартівливий подарунок Лаврову від Керрі – «дві великі картоплини зі штату Айдахо» (який і славиться, зокрема, якраз вирощуванням картоплі). Про цей обмін подарунками також того ж дня написало у твітері й МЗС Росії, оприлюднивши ще одне фото Сакі в тій вушанці – «щоб їй було тепло й весело протягом американської зими перед Сочі-2014» (маючи на увазі тогорічні зимові Олімпійські ігри в російському Сочі).

І ніщо не наводило на думку, що цей подарунок мав якийсь низький підтекст. За повідомленням, Лавров тоді сказав, що картоплини від Керрі «справляють враження».

Ці фото весь час були (й залишаються) в публічному доступі.

Рівно через чотири роки, в січні 2018-го, і Захарова повторила це фото у своєму фейсбуці, написавши про нього: «Шедеврально в усіх сенсах. Солдати інформаційної війни».

Вона не уточнила, що саме мала на увазі.

«Штучний скандал»?

Через два місяці після тієї паризької зустрічі Росія захопила український Крим. А ще через кілька тижнів почала гібридну війну проти України на Донбасі. Усе це різко зіпсувало американсько-російські відносини. І, як очікують, вони далі будуть напруженими і за адміністрації Байдена, яка вже дала знати про твердий підхід до Москви.

Сакі як речниця Державного департаменту в 2013–2015 роках часто була тією людиною, яка пояснювала політику США щодо Росії і України.

Але її регулярні брифінги для преси викликали вияви презирства в російськомовному інтернеті, особливо за її словесні суперечки з представниками російського прокремлівського і фінансованого Кремлем телеканалу RT.

Цей та інші прихильні до Кремля засоби інформації й окремі користувачі інтернету висміювали й роздували її незначні помилки, які багато хто вважав узагалі не вартими уваги. RT підготував навіть цілу добірку таких помилок за тривалий час, не пов’язаних між собою, які, зібрані разом у підібраній послідовності, створювали негативне враження про речницю.

Допис Сакі у твітері 2 грудня нагадує, що частими об’єктами «тролінгу» в Росії були також МакФол і Клінтон.

МакФола на посаді посла в Москві з самого початку зустріли вороже, він не раз ставав об’єктом переслідувань і нападів – і в інтернеті, і фізично на вулиці.

Перед тим він також був архітектором політики адміністрації Обами щодо Росії – спроби так званого «перезавантаження» відносин, яка врешті переросла в загострення відносин через цілу низку незгод, зокрема й через захоплення Росією Криму.

А Клінтон стала об’єктом звинувачень із боку Путіна за нібито розпалювання противладних протестів, які спалахнули в Росії наприкінці 2011 року.

Через п’ять років по тому всі розвідувальні служби США дійшли спільного висновку, що Кремль здійснив кампанію впливу на президентські вибори у США 2016 року, намагаючись, зокрема, підірвати кандидатуру Клінтон і підтримати Трампа, а також підірвати довіру до американської демократії.

Після згаданого твіту Сакі 2 грудня на її підтримку того ж дня вступив і МакФол. «Російські ЗМІ, контрольовані Путіним чи дружні до нього, накинулися на Сакі з обурливою і гидкою дезінформацією, тому що вона говорила правду про анексію Криму Росією», – написав він у твітері.

І, схоже, маючи на увазі суперечку навколо російської рожевої вушанки, яку раз вдягнула була Сакі, додав: «Припиніть цей штучний скандал».

І наголосив: «А коли ви посилюєте дезінформацію, чи то свідомо, чи несвідомо, – ви допомагаєте нашим ворогам. Усе так просто».