Чого Україні очікувати від номінанта Байдена на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкена?

Номінант обраного президента США Джо Байдена на посаду голови Держдепартаменту США Ентоні Блінкен знайомий з проблемами України, а його дідусь емігрував до США з Києва. Тепер кандидатуру Блінкена має затвердити Сенат. У такому разі Блінкен відповідатиме за зовнішню політику Сполучених Штатів.

За президентства Барака Обами Блінкен обіймав високі посади в адміністрації, зокрема був заступником держсекретаря США та заступником радника з питань національної безпеки. З початку війни на сході України він послідовно висловлювався на підтримку Києва і приїжджав у столицю в складі делегації американського уряду.

«Якщо Україна не буде цілісною, якщо всі її люди не будуть вільними, а в країні не буде миру – цього не буде і в Європі», – говорив Блінкен у Києві в 2015 році.

В 2014 році, будучи заступником радника з питань національної безпеки, він виступав за надання Україні летального озброєння – крок, на який так і не пішла адміністрація Обами. Тим не менше Блінкен вважав, що збільшення військової допомоги Україні «змусить Росію переглянути свою роль» у війні на Донбасі. Таку саму думку він відстоював у 2017 році в своїй колонці для New York Times.

Тим не менше республіканці часто критикували адміністрацію Обами-Байдена за нерішучу протидію Росії та відмову надати Україні летальне озброєння. Але, на думку експертів, зовнішня політика нового уряду в цьому плані відрізнятиметься.

«Я переконаний, що держсекретар Блінкен, якщо його затвердять, а його, мабуть, затвердять, буде слідувати політиці, яку закладе новообраний президент Байден. Коли Байден був віцепрезидентом, він хотів надіслати Україні «Джавеліни». Але президентом був Обама, і саме він ухвалив рішення. А погляди Блінкена, як я розумію, дуже подібні до поглядів Байдена», – прокоментував «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Загалом американські дипломати кажуть, що вибір Блінкена – хороша новина для України.

Як Байден, так і Блінкен знають ситуацію України, її політику та виклики. Вони захочуть допомогти Україні досягнути успіху, бо бачать, що цей успіх є в національних інтересах США

«Як новообраний президент Байден, так і ймовірний держсекретар Ентоні Блінкен знають ситуацію України, її політику та виклики. Вони захочуть допомогти Україні досягнути успіху, бо бачать, що цей успіх є в національних інтересах США», – прокоментував інший експосол США в Україні Вільям Тейлор.

З ним погоджується і Джон Гербст.

«Сильна американська підтримка України в боротьбі проти кремлівської агресії на Донбасі та окупації Криму і, звісно, рішуче заохочення внутрішніх реформ в Україні. Ось мої очікування від майбутнього Державного департаменту», – сказав Гербст.

Для здійснення зовнішньої політики важливо також мати підтримку в Конгресі, додає старший аналітик «Атлантичної ради» Адріан Каратницький: «І вони матимуть консенсус в Конгресі. Як в Сенаті, так і в Палаті представників, бо і республіканці, і демократи об’єднані в баченні того, яку загрозу представляє Путін і Росія. Тому я думаю, що для пана Путіна це будуть цікаві виклики».

На думку Каратницького, ще одним пріоритетом Ентоні Блінкена буде відбудова співпраці з НАТО та європейськими союзниками, зокрема Францією та Німеччиною.

«Я думаю, що Блінкен є тією людиною, що разом з Байденом зможе відбудувати ослаблені зв’язки досить швидко», – прокоментував аналітик.

Експосол США в Україні Вільям Тейлор погоджується з такою думкою: «Ми чули, що новообраний президент Байден висловив занепокоєння, що Росія є головною загрозою для НАТО. Він був дуже чітким щодо цього. І чітким щодо своєї підтримки НАТО. Я думаю, за Ентоні Блінкена та Джо Байдена політика Держдепу буде більш послідовною, тому що уряд буде більш об’єднаним».

На думку експертів, зовнішню політику США посилять інші гравці, про номінацію яких оголосив Джо Байден: Джейк Салліван на посаді радника президента з національної безпеки і Лінда Томсон-Грінфілд на посаді посла США до ООН.

А якщо Ентоні Блінкена затвердить Сенат, він перебере керівництво Держдепом у Майка Помпео, який очолював відомство з квітня 2018 року.