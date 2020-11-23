Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 листопада 2020, Київ 09:36
Новини | Міжнародні

Байден визначився з кандидатом на посаду державного секретаря – американські ЗМІ

Ентоні Блінкен (на фото) працював заступником державного секретаря в часи президентства Барака Обами

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатом на посаду державного секретаря, повідомили американські ЗМІ 22 листопада. На неї претендуватиме 58-річний дипломат Ентоні Блінкен.

Байден має повідомити про свої наміри 24 листопада. Вперше про рішення обраного президента повідомило агентство Bloomberg, згодом інформацію підтвердили інші видання.

Під час перебування на посаді президента Байден планує відновити участь США в Паризькій кліматичній угоді й повернутися до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Також він намагатиметься знизити рівень напруги у відносинах з Іраном та Китаєм і відновити відносини із союзниками.

Блінкен був радником Байдена з питань національної безпеки в часи його роботи на посаді віцепрезидента США. Також працював заступником радника з питань безпеки президента США Барака Обами й заступником державного секретаря.

До цього Блінкен був директором з питань персоналу в комітеті Сенату з питань закордонних справ. Тоді комітет очолював Байден.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG