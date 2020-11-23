Байден визначився з кандидатом на посаду державного секретаря – американські ЗМІ

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатом на посаду державного секретаря, повідомили американські ЗМІ 22 листопада. На неї претендуватиме 58-річний дипломат Ентоні Блінкен.

Байден має повідомити про свої наміри 24 листопада. Вперше про рішення обраного президента повідомило агентство Bloomberg, згодом інформацію підтвердили інші видання.

Під час перебування на посаді президента Байден планує відновити участь США в Паризькій кліматичній угоді й повернутися до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Також він намагатиметься знизити рівень напруги у відносинах з Іраном та Китаєм і відновити відносини із союзниками.

Блінкен був радником Байдена з питань національної безпеки в часи його роботи на посаді віцепрезидента США. Також працював заступником радника з питань безпеки президента США Барака Обами й заступником державного секретаря.

До цього Блінкен був директором з питань персоналу в комітеті Сенату з питань закордонних справ. Тоді комітет очолював Байден.