США розривають відносини з ВООЗ – Трамп

США розривають відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), оголосив американський лідер Дональд Трамп, заяву якого цитує Reuters.

За словами Трампа, ВООЗ не змогла здійснити «необхідні реформи». Гроші, якими США спонсорували ВООЗ, Вашингтон передасть в інші організації, додав Трамп.

На його думку, організацію повністю контролює Китай, «попри те, що платить тільки 40 мільйонів доларів на рік», а США – 450 мільйонів щороку.

Трамп 19 травня вимагав, щоб ВООЗ «довела свою незалежність від Китаю», і погрожував позбавити організацію фінансування, якщо та не погодиться на структурні реформи.

На його думку, ВООЗ не впоралася зі своїми обов’язками під час епідемії COVID-19, а також не перевіряла дані про коронавірусну інфекцію, надані Китаєм. Фінансування ВООЗ Трамп заморозив у середині квітня.