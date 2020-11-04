США вийшли з Паризької кліматичної угоди

США після трирічної затримки офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє ВВС.

Про намір вийти з угоди президент США Дональд Трамп оголосив ще у 2017 році, але сталося це лише сьогодні, 4 листопада. Правила перешкоджали США вийти з угоди протягом перших трьох років після її ратифікації 4 листопада 2016 року.

США зможуть знову приєднатися до угоди, якщо президент ухвалить таке рішення.

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Президент США Дональд Трамп у червні 2017 року оголосив, що США вийдуть із Паризької угоди про протидію глобальному потеплінню і почнуть переговори про укладення нової угоди.

Трамп різко критикував кліматичну угоду у своїй передвиборчій кампанії, а його адміністрація скасувала екологічні норми, заявляючи, що вони завдають шкоди бізнесу і надають перевагу іншим країнам перед США.

У 2015 році майже 200 країн домовилися в Парижі про заходи, які повинні зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу і утримати підвищення глобальної середньої температури на рівні не вище 2 градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальним періодом (до 1760 року) і «намагатися обмежити» їх ще більше – до півтора градуса.