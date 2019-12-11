16-річна екоактивістка Ґрета Тунберґ стала «Людиною року» за версією журналу Time.

«Тунберґ почала глобальний рух, пропускаючи школу: із серпня 2018 року вона проводила дні перед шведським парламентом, тримаючи плакат із написом Skolstrejk för klimatet («Шкільний страйк за клімат») чорними літерами на білому тлі. Упродовж наступних 16 місяців вона звернулася до голів держав в ООН, зустрілася з Папою Римським, посперечалася з президентом Сполучених Штатів та надихнути 4 мільйони людей долучитися до глобального страйку за клімат 20 вересня 2019 року, який став найбільшою кліматичною демонстрацією в людській історії», – йдеться в матеріалі.

У 2019 році «Кліматичний страйк» став словом року за версією словника англійської мови видавництва Collins. За версією Оксфордського словника словом року став вираз climate emergency, що перекладається як «надзвичайна кліматична ситуація».