Активістка Ґрета Тунберґ прибула до Мадрида на кліматичну конференцію ООН

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ 6 грудня прибула до Мадрида, щоб зажадати від світових лідерів вжити заходів проти зміни клімату.

У столиці Іспанії проходять двотижневі переговори під егідою ООН щодо скорочення викидів парникових газів і шляхів компенсацій бідним країнам за шкоду, завдану, в основному, через викиди в атмосферу з боку багатих країн.

Прихильниця перевезень без вуглецевих викидів Ґрета Тунберґ напередодні вирушила поїздом зі столиці Португалії Лісабона, куди прибула раніше цього тижня зі Сполучених Штатів, перетнувши Атлантичний океан на катамарані.