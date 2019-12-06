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06 грудня 2019, Київ 17:01
Новини | Міжнародні

Активістка Ґрета Тунберґ прибула до Мадрида на кліматичну конференцію ООН

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ прибула поїздом з Лісабона на залізничний вокзал у Мадриді, 6 грудня 2019 року

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Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ 6 грудня прибула до Мадрида, щоб зажадати від світових лідерів вжити заходів проти зміни клімату.

У столиці Іспанії проходять двотижневі переговори під егідою ООН щодо скорочення викидів парникових газів і шляхів компенсацій бідним країнам за шкоду, завдану, в основному, через викиди в атмосферу з боку багатих країн.

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Прихильниця перевезень без вуглецевих викидів Ґрета Тунберґ напередодні вирушила поїздом зі столиці Португалії Лісабона, куди прибула раніше цього тижня зі Сполучених Штатів, перетнувши Атлантичний океан на катамарані.

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